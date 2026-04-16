◆パ・リーグ ロッテ５―３日本ハム（１６日・ＺＯＺＯマリン）

ロッテの５年目・八木彬投手（２８）がプロ初勝利を挙げた１５日に引き続き２日連続で勝ち投手となった。これはドラフト制後では６人目、球団ではそれ以前を含めて初の珍記録となった。「めちゃめちゃ珍しいことしてるなと思います。そういうこともあるんやなという感じですね」。照れくさそうに言った。

先発した細野に代わり５回から２番手で登板。ツーシームでインコースを攻め、フォーク、スライダーを織り交ぜ２回を投げ１安打無失点。６回に味方が勝ち越し、白星が転がり込んだ。「ランナーをためめないようにポンポンいこうっていう気持ちで投げてました」と振り返った。

２夜連続の活躍で存在感を示し「ロング、ワンポインター、何でもいけるようになっていきたい」とどんな場面でもチームのために腕を振り続ける気概を示した右腕。チームはカード勝ち越しで最下位を脱出した。サブロー監督は「彼はタフさだけが取り柄なので。昨日からいいピッチングをしてくれたので助かりました」と背番号３３をたたえた。