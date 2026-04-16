M!LK吉田仁人、初パッケージEP「東京」リリース決定 ストーリーテラーとして描く渾身作【本人コメント】
【モデルプレス＝2026/04/16】5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの吉田仁人が、ソロEP『東京』を6月8日にリリースすることが決定した。
【写真】5人組アイドルメンバー、初パッケージEPジャケ写
本作「東京」は、“東京という街で生きる5人の主人公の物語”を切り取った意欲作。収録楽曲は前作同様、全曲吉田本人が作詞作曲を手がけた。同作で吉田は、東京に渦巻く“挑戦、憧れ、焦り、不安、孤独、誘惑、挫折、そして日常の中にある小さな救い”を鋭い眼差しで捉えながらも、私小説的に自身の感情をそのまま綴るのではなく、“ストーリーテラー”として、性別や性格、境遇の異なる5人の主人公たちにそれぞれの想いを託し、物語として立ち上げている。東京をただ凡庸な“夢の街”として描くのではなく、そこで生きる人々の現実と感情の交錯する場所として描いた、“シンガーソングライター・吉田仁人”の新たな魅力が色濃く刻まれた作品となっている。
あわせて写真家・小林光大氏により撮影された新アーティスト写真も公開となった。さらに、リリース日の6月8日には、本作の発売を記念したリリースパーティーの開催も決定。吉田にとって初となるリリース記念イベントとして、作品の世界観をより深く体感できる特別な1日となる予定。これまでもアイドル活動と並行し、作詞・作曲やギター演奏など音楽的才能を発揮してきた吉田。配信シングル、配信EPと着実にキャリアを重ねてきた彼が、本作でついに“初のパッケージ作品”をリリース。アーティストとしての真価と覚悟を凝縮した、渾身の1作となっている。（modelpress編集部）
2枚目のEP、そしてはじめての盤を出せることをとても嬉しく思います。それぞれの曲に込めたコアとなる思いに共感していただけたら嬉しいです。「東京」というリード曲は、自信を持ってそのタイトルを付けられるマイベスト曲ができたつもりです。ぜひたくさん聴いてください！お願いします。
2026年6月8日発売
吉田仁人 2nd EP「東京」
【商品形態】
初回限定盤＋「東京」ネガフィルム風フォト【絵柄A】
初回限定盤＋「東京」ネガフィルム風フォト【絵柄B】
初回限定盤＋「東京」ネガフィルム風フォト【絵柄C】
初回限定盤＋「東京」ネガフィルム風フォト【絵柄D】
初回限定盤＋「東京」ネガフィルム風フォト【絵柄E】
・限定スリーブ&豪華フォトブックレット仕様
通常盤（CD）
【CD収録内容】※全形態共通
全5曲収録
※後日解禁。
【早期予約特典】
2nd EP「東京」を5月10日23:59迄に予約購入の方に、【吉田仁人「東京」オリジナルポストカード】を先着でプレゼント。期間内でも予定枚数終了次第、早期受付終了する場合がある。
【対象商品】
2026年6月8日発売2nd EP「東京」
・初回限定盤＋「東京」ネガフィルム風フォト【絵柄A】
・初回限定盤＋「東京」ネガフィルム風フォト【絵柄B】
・初回限定盤＋「東京」ネガフィルム風フォト【絵柄C】
・初回限定盤＋「東京」ネガフィルム風フォト【絵柄D】
・初回限定盤＋「東京」ネガフィルム風フォト【絵柄E】
・通常盤
【Not Sponsored 記事】
【写真】5人組アイドルメンバー、初パッケージEPジャケ写
◆吉田仁人、初パッケージEPリリース決定
本作「東京」は、“東京という街で生きる5人の主人公の物語”を切り取った意欲作。収録楽曲は前作同様、全曲吉田本人が作詞作曲を手がけた。同作で吉田は、東京に渦巻く“挑戦、憧れ、焦り、不安、孤独、誘惑、挫折、そして日常の中にある小さな救い”を鋭い眼差しで捉えながらも、私小説的に自身の感情をそのまま綴るのではなく、“ストーリーテラー”として、性別や性格、境遇の異なる5人の主人公たちにそれぞれの想いを託し、物語として立ち上げている。東京をただ凡庸な“夢の街”として描くのではなく、そこで生きる人々の現実と感情の交錯する場所として描いた、“シンガーソングライター・吉田仁人”の新たな魅力が色濃く刻まれた作品となっている。
◆吉田仁人、新アーティスト写真
あわせて写真家・小林光大氏により撮影された新アーティスト写真も公開となった。さらに、リリース日の6月8日には、本作の発売を記念したリリースパーティーの開催も決定。吉田にとって初となるリリース記念イベントとして、作品の世界観をより深く体感できる特別な1日となる予定。これまでもアイドル活動と並行し、作詞・作曲やギター演奏など音楽的才能を発揮してきた吉田。配信シングル、配信EPと着実にキャリアを重ねてきた彼が、本作でついに“初のパッケージ作品”をリリース。アーティストとしての真価と覚悟を凝縮した、渾身の1作となっている。（modelpress編集部）
◆吉田仁人コメント
2枚目のEP、そしてはじめての盤を出せることをとても嬉しく思います。それぞれの曲に込めたコアとなる思いに共感していただけたら嬉しいです。「東京」というリード曲は、自信を持ってそのタイトルを付けられるマイベスト曲ができたつもりです。ぜひたくさん聴いてください！お願いします。
◆吉田仁人 2nd EP「東京」概要
2026年6月8日発売
吉田仁人 2nd EP「東京」
【商品形態】
初回限定盤＋「東京」ネガフィルム風フォト【絵柄A】
初回限定盤＋「東京」ネガフィルム風フォト【絵柄B】
初回限定盤＋「東京」ネガフィルム風フォト【絵柄C】
初回限定盤＋「東京」ネガフィルム風フォト【絵柄D】
初回限定盤＋「東京」ネガフィルム風フォト【絵柄E】
・限定スリーブ&豪華フォトブックレット仕様
通常盤（CD）
【CD収録内容】※全形態共通
全5曲収録
※後日解禁。
【早期予約特典】
2nd EP「東京」を5月10日23:59迄に予約購入の方に、【吉田仁人「東京」オリジナルポストカード】を先着でプレゼント。期間内でも予定枚数終了次第、早期受付終了する場合がある。
【対象商品】
2026年6月8日発売2nd EP「東京」
・初回限定盤＋「東京」ネガフィルム風フォト【絵柄A】
・初回限定盤＋「東京」ネガフィルム風フォト【絵柄B】
・初回限定盤＋「東京」ネガフィルム風フォト【絵柄C】
・初回限定盤＋「東京」ネガフィルム風フォト【絵柄D】
・初回限定盤＋「東京」ネガフィルム風フォト【絵柄E】
・通常盤
【Not Sponsored 記事】