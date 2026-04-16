俳優の真木よう子が、参加者のある男性に対して不思議な魅力があるといい、「恋してるかも」と衝撃の告白をした。

【映像】真木よう子が恋した男性（映像あり）

4月16日（木）夜10時より放送のオリジナル恋愛番組『恋愛病院』が放送された。『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男女10名が、2泊3日の共同生活を通して、これまで置き去りにしてきた恋や自分自身と向き合う。スタジオ見届け人は、アレン様、実業家のひろゆき、俳優の真木よう子、モデル・俳優の玉城ティナ。

スタジオで見届け人を務める真木は、参加メンバーの動向を見守る中で「でも会えない時間に、すごい『しんじ』への想いが高まった、私」と、石丸伸二への関心が急上昇していることを明かす。アレン様が「え！？嘘でしょ？」と驚くと、真木は真剣な表情で「しんじって不思議なもの持ってる。同い年ってのもあるかもですが、なんでしんじああなっちゃったのかなって、しんじのことばっか考えてるんですよ」と熱弁を振るい、すっかり石丸ワールドに魅了されている様子だ。

ついには「私、しんじに恋してるかも」とまで断言し、さらにしんじが水着デートをしたあさが誰を選ぶかについても「しんじに懸けたいけど、でも多分ごめん、（あさは）しんじに行かない」とそこは冷静に分析していた。

『恋愛病院』の参加メンバー

本番組に参加するのは、元政治家のしんじ（石丸伸二/43歳）、『ごくせん』や『半沢直樹』など名作ドラマに出演した俳優のひでお（石黒英雄/37歳）、「令和の虎」総合演出で実業家のりゅうせい（桑田龍征/40歳）、元Jリーガーで料理研究家のゆうと（小泉勇人/30歳）、フリーアナウンサーのまさかつ（雫石将克/32歳）の男性メンバー5名と、現役東京大学大学院生でミス東大2020・ミスキャンパス2021グランプリのあさ（神谷明采/25歳）、西東京市市議会議員で元小学校教諭のいずみ（千間泉実/33歳）、会社員兼タレントで現在シングルマザーのエリナ（平川愛里菜/33歳）、元トップグラドルのなつこ（辰巳奈都子/38歳）、元自動車整備士で現在は整備士支援会社を経営するはるか（池田陽花/30歳）の女性メンバー5名。