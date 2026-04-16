「ヤクルト２−０ＤｅＮＡ」（１６日、神宮球場）

ＤｅＮＡ・相川亮二監督（４９）は、守りのミスによる失点に、厳しい表情を見せた。

１点ビハインドの三回２死二塁、左翼・ヒュンメルが、岩田の左飛をまさかの落球。強風にあおられ、打球はグラブをかすめて顔面を直撃した。

痛恨の適時失策で追加点１点を献上し、相川監督は「しっかり守らないと競った試合は取れない。当然、１点も取っていないというのはありますけど、それでも１点と２点ではプレッシャーも違ういますし。取れるアウトをしっかり取らないと自分たちの首を締めるだけ。しっかり練習していくしかない」と口を真一文字に結んだ。

上空には右翼から左翼に向かって強風が吹き付けていたが、「プロ野球なので」と指揮官。河田外野守備走塁コーチも「決して難しくない打球。いろいろ練習もさせなきゃいけない」と話した。

対ヤクルト戦は開幕から白星なしの５連敗。相川監督は「やりにくさというのは感じないです。自分たちがどう勝つかっていうのは、しっかり考えてやるしかない」と話した。