M!LK・吉田仁人、2ndソロEP発売決定 初のパッケージ作品＆リリース記念イベント開催
5人組ダンスボーカルグループ・M!LKのリーダーとしてグループを牽引し、高い歌唱力で存在感を放つ吉田仁人がソロEP『東京』を6月8日にリリースすることが決定した。
【画像】クールな姿…！吉田仁人『東京』ジャケット
『東京』は、吉田にとって2作目のソロEPとなる。前作『さえない暮らし』（2025年）同様に、全曲の作詞作曲を吉田が手がけている。
本作は、“東京という街で生きる5人の主人公の物語”を切り取った意欲作。東京に渦巻く“挑戦、憧れ、焦り、不安、孤独、誘惑、挫折、そして日常の中にある小さな救い”を鋭く捉えながらも、私小説的に感情をつづるのではなく、“ストーリーテラー”として、性別や性格、境遇の異なる5人の主人公たちにそれぞれの想いを託し、物語として立ち上げている。東京をただ凡庸な“夢の街”として描くのではなく、そこで生きる人々の現実と感情の交錯する場所として描いた、シンガー・ソングライター吉田仁人の新たな魅力が色濃く刻まれた作品となっている。
これまでもアイドル活動と並行し、作詞作曲やギター演奏など音楽的才能を発揮してきた吉田。配信シングル、配信EPと着実にキャリアを重ねてきた吉田が、今回ついに“初のパッケージ作品”をリリース。アーティストとしての真価と覚悟を凝縮した、渾身の一作となっている。
さらに、リリース当日の6月8日には、発売を記念したリリースパーティーの開催も決定。吉田にとって初となるリリース記念イベントとして、作品の世界観をより深く体感できる特別な一日となる予定だ。
■吉田仁人 コメント
２枚目のEP、そしてはじめての盤を出せることをとても嬉しく思います。
それぞれの曲に込めたコアとなる思いに共感していただけたら嬉しいです。
「東京」というリード曲は、自信を持ってそのタイトルを付けられるマイベスト曲ができたつもりです。
ぜひたくさん聴いてください！お願いします。
【画像】クールな姿…！吉田仁人『東京』ジャケット
『東京』は、吉田にとって2作目のソロEPとなる。前作『さえない暮らし』（2025年）同様に、全曲の作詞作曲を吉田が手がけている。
本作は、“東京という街で生きる5人の主人公の物語”を切り取った意欲作。東京に渦巻く“挑戦、憧れ、焦り、不安、孤独、誘惑、挫折、そして日常の中にある小さな救い”を鋭く捉えながらも、私小説的に感情をつづるのではなく、“ストーリーテラー”として、性別や性格、境遇の異なる5人の主人公たちにそれぞれの想いを託し、物語として立ち上げている。東京をただ凡庸な“夢の街”として描くのではなく、そこで生きる人々の現実と感情の交錯する場所として描いた、シンガー・ソングライター吉田仁人の新たな魅力が色濃く刻まれた作品となっている。
さらに、リリース当日の6月8日には、発売を記念したリリースパーティーの開催も決定。吉田にとって初となるリリース記念イベントとして、作品の世界観をより深く体感できる特別な一日となる予定だ。
■吉田仁人 コメント
２枚目のEP、そしてはじめての盤を出せることをとても嬉しく思います。
それぞれの曲に込めたコアとなる思いに共感していただけたら嬉しいです。
「東京」というリード曲は、自信を持ってそのタイトルを付けられるマイベスト曲ができたつもりです。
ぜひたくさん聴いてください！お願いします。