【ひらがなクイズ】顔の部位や笑える芝居に共通する2文字は？ 1分以内で挑戦しよう！
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、体の名称から日常的なコミュニケーション、そしてエンターテインメントの分野まで、幅広いカテゴリーから言葉を選びました。それぞれの言葉が使われる場面を想像しながら、空欄に入る共通の音を特定してみてください。1分間の集中力で、正解を目指しましょう！
□□かみ
□□んと
□□でぃ
ヒント：目と耳の間にある顔の側面部分、意見や解説を述べること、そして観客を笑わせることを目的とした演劇や映画のジャンルを思い出してみてください。
答えを見る
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▼解説
それぞれの言葉に「こめ」を入れると、次のようになります。
こめかみ
こめんと（コメント）
こめでぃ（コメディ）
どれも正しい言葉になりますね。今回は解剖学的な部位の名称、外来語として定着した意思表示、そして芸術の様式という、バラエティに富んだ構成でした。意味が全く異なる言葉同士を、共通の響きをフックに結びつけるのは、言葉が持つ多面性を再発見する良い機会といえるでしょう。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、体の名称から日常的なコミュニケーション、そしてエンターテインメントの分野まで、幅広いカテゴリーから言葉を選びました。それぞれの言葉が使われる場面を想像しながら、空欄に入る共通の音を特定してみてください。1分間の集中力で、正解を目指しましょう！
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□んと
□□でぃ
ヒント：目と耳の間にある顔の側面部分、意見や解説を述べること、そして観客を笑わせることを目的とした演劇や映画のジャンルを思い出してみてください。
答えを見る
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正解：こめ正解は「こめ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「こめ」を入れると、次のようになります。
こめかみ
こめんと（コメント）
こめでぃ（コメディ）
どれも正しい言葉になりますね。今回は解剖学的な部位の名称、外来語として定着した意思表示、そして芸術の様式という、バラエティに富んだ構成でした。意味が全く異なる言葉同士を、共通の響きをフックに結びつけるのは、言葉が持つ多面性を再発見する良い機会といえるでしょう。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)