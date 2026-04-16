「″イジメ″ではなく、処罰」恋リア出演の石丸伸二、美女たちに番組を鑑賞される。「見るのがコワいww」
前安芸高田市長の石丸伸二さんは4月15日、自身のX（旧Twitter）を更新。自身が出演する恋愛リアリティー番組『恋愛病院』（ABEMA）の鑑賞会にコメントしました。
【投稿】美女たちに恋リアを鑑賞される石丸伸二
X上では「なんだ？このメンツw」「見るのがコワいwww」「どんだけカルマ背負ってるんだ」や「いつの間にいじられキャラになったの」「こんなにオモロイ人だったのか」「しんじ(43)が大好きになってしまいました」といった声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【投稿】美女たちに恋リアを鑑賞される石丸伸二
「いつの間にいじられキャラになったの」石丸さんが九州支局長を務めるビジネス動画メディア「ReHacQ」の公式YouTubeチャンネルは『【恋愛病院】みんなで石丸伸二の恋を見守る会！女子だけの鑑賞会』と題した動画を公開。鑑賞会には、モデルの藤井サチさんやタレントの井上咲楽さんら美女たちが参加しています。その動画を告知する投稿を引用した石丸さんは「これは"イジメ"ではなく、処罰の類だと思われます。どうも前世で大罪を犯したような気がしてなりません」とコメントしました。
藤井サチさん「まさか石丸さんの恋愛を見守る日が来るとは……」また、藤井さんも自身のXを更新。『恋愛病院』鑑賞会を告知し「まさか石丸さんの恋愛を見守る日が来るとは……」とコメントしています。さらに、井上さんも「恋愛病院の石丸さんを見守りました ぜひ！」と投稿。気になった人は、ぜひ動画を視聴してみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)