◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神３―４巨人（１６日・甲子園）

巨人のボビー・ダルベック内野手が先制の３ランを含む３安打猛打賞を記録した。今季ここまで放った３本のホームランは全て阪神戦という阪神キラーぶりを発揮している。

「４番・三塁」で先発出場。初回１死一、二塁で３号先制３ランを放って「ゾーンの上に浮いたボールをうまく捉えられた」と笑みを浮かべた。

さらに３―２の３回１死一塁の第２打席では詰まりながらも中前安打をマーク。５回２死の第３打席では右中間二塁打を放った。

この試合前まで３試合連続無安打だった助っ人は雨天中止となった１５日には阿部監督から熱血指導を受け、「バッティングに関して技術的なこととか、ボールの待ち方とか、そういったところを教わりました」と語っていた。指揮官からの熱血指導の成果をすぐさま発揮し、「色々考える機会をいただけたかな、と思います。下半身の使い方を指導していただいて、その結果もう少しボールを長く見極めることができたんじゃないかなと思います」と指導に手応えを得た。

「最近はちょっと不運な打席が続いていて、なかなか結果の出ない歯がゆい時期もあったんですけど、今日は３安打という形でチームに貢献できて、非常によかったと思います」と明るい表情で語った。