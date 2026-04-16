プロボクシングの三迫ジムは、６月９日に東京・後楽園ホールで開催される「ダイヤモンドグローブ」の対戦カードを１６日、発表した。メインイベントのウエルター級８回戦では、元東洋太平洋・ＷＢＯアジアパシフィック・日本スーパーライト級王者・永田大士（３６）＝三迫＝が元日本ウエルター級暫定王者で日本同級６位の小畑武尊（２７）＝ダッシュ東保＝と対戦する。

セミファイナルの同級８回戦では、前日本ユース同級王者・磯谷大心（２４）＝三迫＝がシ・ジュンイ（中国）と対戦する。

また同興行内で、第４１代日本スーパーウエルター級王者・出田裕一（４１）の引退式も行われる。

永田は昨年６月、ＷＢＯアジアパシフィック＆東洋太平洋スーパーライト級王座の３度目の防衛戦でキム・ジュヨン（韓国）に１―２の判定で敗れ王座陥落。今年１月にはＷＢＯアジアパシフィック同級王座決定戦で李健太（帝拳）に０―３の判定で敗れて２連敗。５か月ぶりの再起戦となる。

磯谷は元ＷＢＡ、ＷＢＣ世界スーパーウエルター級王者・輪島功一氏の孫。昨年１０月、輪島功一スポーツジムから輪島氏が現役時代に所属した三迫ジムに移籍。昨年１２月のジム移籍初戦で山本諒真（ＤＡＮＧＡＮ）に３―０の判定勝ち。ウエルター級でＷＢＯアジアパシフィック２位、日本７位にランクされている。

戦績は永田が２１勝（７ＫＯ）５敗２分け、小畑が１４勝（６ＫＯ）９敗１分け、磯谷が１０勝（６ＫＯ）３敗、シが６勝（３ＫＯ）２敗。

興行は三迫ジム公式ＹｏｕＴｕｂｅ「ＭＩＳＡＫＯ ＢＯＸＩＮＧ ＴＶ」でライブ配信される。