京都府南丹市の山林で市立園部小の安達結希（ゆき）君（１１）の遺体が見つかった事件で、京都府警は１６日、父親の会社員安達優季（ゆうき）容疑者（３７）を死体遺棄容疑で逮捕した。

「私がやったことに間違いありません」と容疑を認めている。捜査関係者によると、逮捕前の任意聴取に殺害を認める供述をしたという。

発表では、安達容疑者は３月２３日朝から４月１３日夕までの間、市内の山林などに結希君の遺体を運び、遺棄した疑い。防犯カメラの捜査などで容疑者が浮上した。府警は１６日、死体遺棄事件で捜査本部を設置。同日午後、容疑者を送検した。

遺体は１３日の発見までに別の数か所に遺棄されていた疑いがある。安達容疑者が発見を遅らせる目的で移動させた可能性がある。共犯がいるとの供述はないという。

安達容疑者は結希君と養子縁組をした養父で、血縁関係はない。結希君の母親が安達容疑者と結婚し、３人は同居していた。虐待などの相談は確認されていない。捜査関係者によると、１５日の任意の事情聴取で、「殺した」とする趣旨の供述をした。

結希君は、３月２３日朝の時点で生きていたことは確認されているという。ただ、登校はせず、同日午前１１時５０分頃、学校が母親に連絡したことで行方不明が判明した。安達容疑者は直後に自ら１１０番していた。

父親の安達容疑者が逮捕される事態となり、周囲には驚きと憤りが広がった。

複数の知人らによると、安達容疑者は京都市内の高校を卒業後、京都府内の電気機械器具会社で勤務。勤務態度はまじめだったといい、結希君の母親とは社内で知り合って結婚し、結希君とは養父縁組を結んだ。

同社でパート従業員として働く５０歳代女性によると、安達容疑者は自分の家族のことはほとんど話さなかったが、「人なつっこい感じでかわいがられていた。事件を起こしたとは信じられない」と話した。

同社は１６日付で安達容疑者を休職扱いにした。同社の担当者は「トラブルなどは把握していない。全容解明に向けて捜査機関に協力していく」とした。

小中学校で安達容疑者と同学年だったという京都市内の女性（３６）は「おとなしい印象だが、集団になじんで意見をまとめることにたけていた」と語る。中学では生徒会長を任されることもあったといい、「子どもの遺体を捨てたかもしれないなんて、到底想像できない」と話した。

結希君を捜索した南丹市消防団の野中大樹団長は１６日夕、報道陣の取材に応じ、「最悪の結果で大変悲しい。父親の逮捕はショックだった。結希君には家族の元に戻って、安らかに眠ってほしい」と語った。

結希君の親族の友人という南丹市内の６０歳代の自営業女性は「親類みんなで結希君を本当にかわいがっていた。（安達容疑者は）どういう気持ちで捜索を見守っていたのか」と話した。

市立園部小では１６日、全学年で短縮授業とし、児童は給食後に一斉下校した。市教委によると、事件を受け、不安を訴える児童数人が欠席したという。１７日まで短縮授業を続け、２０日から通常授業に戻す予定。