最新のおもちゃが集結する『おもちゃビジネスフェア 2026』が15日・16日に都内で開催されました。今年のトレンドである、大人が懐かしさを感じる“ノスタルジアトイ”を取材しました。

ヨッシーが卵の殻を割って生まれてくるおもちゃや、立体的なシールが作れるシールメーカーなど、約2000点の新商品がお披露目された『おもちゃビジネスフェア』。

今年のトレンドについて、おもちゃビジネスフェア実行委員長の小林邦広さんに聞くと「昔、自分が遊んだおもちゃを、子どもと一緒に遊ぶというおもちゃがトレンドとなっています」と明かしました。

■“令和進化版”として復活 昭和生まれの『チクタクバンバン』

今年のトレンドは、大人が懐かしさを感じる、“ノスタルジアトイ”と呼ばれるおもちゃです。例えば『チクタクバンバン』は、1981年に発売され、人気を博した対戦型パズルゲームです。時計の通り道を交互につなげていき、自分の番で進めなくなったら負けというルール。従来よりもパズルの難度を上げるなど、新要素を加えた“令和進化版”として生まれ変わりました。

24歳の記者が体験すると、“頭は使うんですけど、ルールはとても簡単なので、初めてでもすごく楽しめた”といいます。

■“ノスタルジアトイ”の魅力

ほかにも、平成に主流だったガラケーの形をした新作トイカメラ『トイカメラ Emo Flip HS-07』など、様々な“ノスタルジアトイ”が展示されていました。

おもちゃビジネスフェア実行委員長の小林さんは「このおもちゃ“あの時あの場所で、誰と一緒に遊んだ”とか、そういう自分の思い出を思い出させてくれる。それをさらに、自分の子どもと遊びながら楽しさを共有できる。そういうような効果がすごくあると思います」と、“ノスタルジアトイ”の魅力について語りました。

（4月16日放送『news every.』より）