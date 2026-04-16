日向坂46の郄橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花、松尾桜が週替わりでパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！」（毎週金曜 11:30〜11:55）。ランチ前に「ほっ」とするような“癒やし”の時間をお届けすることを目指していますが、たまに（？）脱線してしまう番組です。4月10日（金）の放送では、藤嶌が、「ほっとひといき！」新メンバー・松尾のユニークな一面を明かしました。

パーソナリティの藤嶌果歩

藤嶌：前回の収録で、桜ちゃんのプロフィール紹介を山下（葉留花）大先生がしてくれたということで。松尾：はい。藤嶌：私は放送をまだ聴けていないから、どんな感じだったのか分からないんだけど……満足いってます（笑）？松尾：結構「〇〇でしょ？」って言ってくださったんですけど、なかなかゴールが決まらず、全然当たらなくて（笑）。藤嶌：なるほどなるほど。じゃあ私のほうが絶対に得意だから、私に任せてほしい！松尾：うれしい〜！藤嶌：絶対に私のほうがはるはる（山下の愛称）よりやれるんだもん！ 桜ちゃんは、意外とふざけたがりで、ユーモアがあります！松尾：ハハハ（笑）。藤嶌：じゃあ、ここで1つエピソードを話すと、これは桜ちゃんに物申したいことなんだけど（笑）。松尾：え!?藤嶌：私は桜ちゃんとずっと「ご飯に行きたい！」と思っていて、何が好きかなと思って「桜ちゃん、好きな食べ物は何？」って聞いたんですよ。そうしたら、「（松尾のモノマネをしながら）そうですね……ぶどう、とかですかね」って。ご飯に誘おうと思ったのに。松尾：ごめんなさい……（笑）。藤嶌：てっきり、焼肉とかパンケーキとかを言われるかなと思ったら「ぶどう？」ってなって（笑）。でも、私もぶどうが好きだから、今度ぶどう狩り行こうね！松尾：本当ですか？ ぶどう狩り行きたいです！藤嶌：面白かったなっていう話です（笑）。松尾：悔しい〜！

パーソナリティの松尾桜



----------------------------------------------------

この日の放送をradikoタイムフリーで聴く http://www.tfm.co.jp/link.php?id=9588

※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。

----------------------------------------------------



＜番組概要＞番組名：ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！パーソナリティ：日向坂46（郄橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花、松尾桜）放送日時：毎週金曜 11:30〜11:55