Snow Manの宮舘涼太さん（33）が16日、『日本公演40周年記念 ディズニー・オン・アイス “Let’s Party!”』の記者発表会に、関根勤さん（72）、関根麻里さん（41）らとともに登場。2年連続でアイスショーのスペシャルサポーターに就任しました。

7月から始まる氷上のミュージカル『ディズニー・オン・アイス』の記者発表会に登場した宮舘さん。スペシャルサポーターとして「ディズニー・オン・アイスの世界観をみなさんで楽しんでもらえたらなと思います。Let's Party!」とメッセージを送りました。

日本公演40周年となる今年のキャッチコピーが『みんなで、おいでよ 40 Party!』ということにちなみ、“一緒に見に行きたい人”を聞かれた宮舘さんは「やはり（Snow Manの）メンバーですかね。メンバーで見に行って『演出がこうだ』とか『この曲がいい』とか『これを次の曲のターンに取り入れよう』とか、今年は全員で並びながら見たい。横一列で」と明かしました。

（4月16日放送『news every.』より）