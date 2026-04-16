二宮和也さん（42）とお笑いコンビ・千鳥のノブさん（46）が出演する、日本テレビ系の新番組『金曜ミステリークラブ!!!』（17日放送スタート）のナレーターを、劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の豪華声優陣が務めることが発表されました。

新番組『金曜ミステリークラブ!!!』（関東ほか毎週金曜よる7時放送）は、世界各国の摩訶（まか）不思議な出来事からクイズが出題され、実際の映像や再現ドラマを見ながら、ミステリーの真相を推理する“新・考察バラエティー”です。

同番組のナレーターを、TVアニメ『名探偵コナン』で去年から重要なキャラクターである萩原千速（はぎわらちはや）役を演じる、声優の沢城みゆきさんが務めます。さらに、17日の初回SPでは江戸川コナン役の高山みなみさんがSPナレーターを担当します。

公開から3日間でシリーズ歴代No.1となる観客動員231万人、興行収入35億円を突破し、メガヒットスタートをきった劇場版 『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』 でも話題の2人の声優による、豪華なナレーションに注目です。