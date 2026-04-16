入荷あってもすぐ売り切れ？！【ガチャ】見つけたらラッキー♡「サンリオチャーム」

何が出るか分からないワクワク感と、トイのクオリティの高さが魅力の【ガチャ】。子どもから大人まで夢中にさせる存在として、すっかり定着しています。今回は、発売のたびに話題を集める「サンリオチャーム」に注目。思わず持ち歩きたくなる、愛らしいチャームをご紹介します。

アイディアに感謝！ 棒付きキャンディーチャーム

“これ可愛い！” と思わず声に出してしまいそうな「サンリオキャラクターズ カラフルキャンディチャーム」。透明感で、キャンディーらしさと可愛さがアップ。華やかな印象になるゴールドカラーのボールチェーンもポイントです。全6種あり1回\300（税込）。

出会えたらラッキー！ キュートなレアチャーム

「入荷あってもすぐ売り切れ」と、@198_0kさんが人気ぶりを紹介する「サンリオキャラクターズ ミニチュアチャーム～ライブキャラクター～」。キュートな表情にキュンが止まりません！ ふわふわとした柔らかな素材にも癒されて、手放せなくなりそう。全5種類で1回\400（税込）。

可愛い「サンリオチャーム」をじゃら付けすれば、気分もアップしそうです。どちらも回数制限が設けられている可能性があるので、販売場所も事前にチェックしてからお出かけするのがおすすめ。

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※こちらの記事では@198_0k様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N