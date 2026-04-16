なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）のMF長谷川唯が、世界中で話題を呼んでいる“魔法のタッチ”を代表活動中に披露。改めてその異次元の技術を証明している。

【映像】長谷川唯の「魔法のリフティング」

パリ五輪金メダルの現世界女王との3連戦でアメリカ遠征中のなでしこジャパン。日本サッカー協会の公式YouTubeチャンネル『JFATV』は、その舞台裏に迫った「TeamCam vol.1｜International Friendly Match @USA」を4月15日に公開した。

密着映像には、選手たちのチーム合流時の様子やミーティング、トレーニングなどに加え、4月12日の第1戦のウォーミングアップシーンも収められていた。その中で身体を温める長谷川は、おもむろに「魔法のリフティング」を披露したのだ。

このウォームアップは、所属するマンチェスター・シティ女子の試合前にもよく見せるルーティンワークだ。長谷川は右足と左足で交互にボールを小刻みに突き上げながら、上半身の美しい姿勢をまったく崩すことなくスムーズに前進。ボールは無回転のまま足に吸い付くように制御され、まるで「空中ウォーク」をしているかのような滑らかさだ。

「Yui Hasegawa Challenge」として話題に

この長谷川の独特なリフティングは、今年に入ってから国内外のSNSで大バズり。「AIじゃないの？」「マジシャンだ」「これだけでお金が取れる」「夢のようなタッチだ」「まるでボールと一緒にダンスしているみたい」など驚嘆の声が殺到し、「Yui Hasegawa Challenge」として世界中の選手たちが真似をするほどの一大ムーブメントとなっている。

マンチェスター・シティの世界トップクラスの同僚たちでさえ悪戦苦闘していた超難度の足技を、長谷川は涼しい顔で、しかも女王アメリカ戦の緊迫した空気の中でも当たり前のようにやってのけていた。

1−2で敗戦したこの第1戦で後半アディショナルタイムまでフル稼働した長谷川は、1−0で勝利した第2戦（4月15日）では疲労を考慮されベンチスタートとなったが、79分から途中出場。美しいスルーパスやキープを披露するなどさすがの存在感を見せた。

1勝1敗で迎える日米第3戦（日本時間4月18日10時キックオフ）では、長谷川のスタメン復帰が有力視されている。世界中のファンを虜にする「魔法のタッチ」を武器に、再びピッチで別格の輝きを放つことに期待したい。

（ABEMA／なでしこジャパン）

