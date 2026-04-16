◆パ・リーグ ロッテ ５―３ 日本ハム（１６日・ＺＯＺＯマリン）

日本ハムはロッテに痛恨の連敗で借金１となった。３―３の６回に２番手の斎藤がポランコに勝ち越し適時打を浴びた。

新庄監督は試合後、今季最悪の５失策を喫した守備について一番に言及。左翼・西川が２失策、三塁・郡司、捕手・田宮、４番手・玉井にそれぞれ悪送球が記録され、開幕から１７試合で両リーグワーストの１７失策となり、「今日もいっぱい（失策）しましたね。谷内（内野守備走塁）コーチもね、毎日内野手を集めて、いろんな工夫して、エラーをしないように話し合って練習させて。でも、結果的にエラーしてるってことは、もっと練習が必要っていうことなんでね。疲れたとか、けがにつながったらとかいう問題じゃなく、しっかり練習させます」と、厳しい口調で語った。

先発の細野は５回５安打３失点。申告敬遠１つを含む５四死球と制球が定まらない場面もあり指揮官は、「フォアボールがよくないね。打たれた方がいいね。どうしてもフォアボールを先頭に出してしまうと、次のバッターに出しちゃいけないって気持ちになって、今度また真ん中に集まってしまうから。先頭ヒット、打たれてもいいっすよ。どっちみち一緒なんだから」と指摘した。

１７日はエスコンに戻り西武との移動ゲーム。指揮官は「寝ないでいきます（笑）」と明るく切り替えた。