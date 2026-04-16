血を流してでもバルセロナの10番を抑えた“戦士”ルッジェーリへの頌歌「アトレティコ1年目はこれ以上ないほど順調」

血を流してでもバルセロナの10番を抑えた“戦士”ルッジェーリへの頌歌「アトレティコ1年目はこれ以上ないほど順調」