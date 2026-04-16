◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神３―４巨人（１６日・甲子園）

巨人が昨年から甲子園での阪神戦１０試合連続１点差試合となった接戦を制し、阪神に２連勝でカード勝ち越しを決めた。

１５日の雨天中止からスライド登板した田中将大投手が６回３失点で勝利投手となり日米通算２０２勝目。４番・ダルベックが１４打席ぶりの安打となる先制３号３ランを放つなど猛打賞と目を覚ました。

試合後の阿部監督の主な一問一答は以下の通り。

―１点差の接戦制した

「いやもう、想定内ですね」

―苦しんでいたダルベックが３ランに猛打賞

「すごく貴重な本塁打でしたし、これをきっかけにしてくれればいいかなと思います」

―昨日の室内での打撃指導がきっかけになった

「いやいや、本人が頑張って、１打席集中してくれた結果だと思いますので」

―田中将大が６回３失点

「良く粘ったなっていうね。試合はしっかり作ってくれましたんで」

―日米通算２０２勝目

「まだまだ本人も勝ち星を伸ばしてほしいので、次もね、また頑張ってほしいなと思いますね」

―田中将はスライドで良く投げた

「そうですね、スライドは精神的にきつかったと思いますけど、僕も経験したことないんでね。良く粘ってくれたと思います」

―ピンチでの投球さすが

「うん、ちゃんと要所を締めてくれましたんでね。まあ反省点も本人はあるでしょうけど、それを次につなげてほしいなと思います」

―ダルベックは逆方向にもいい打撃があった

「そうですね。これからどんどん打ってくれればいいのでね」

―甲子園でこの２勝は大きい

「すごく大きいですけど、（東京に）帰ってからもまた大事な試合がありますので。もう一回、気を引き締めて。チームとして、締めていきたいなと思います」

◇巨人の甲子園での阪神戦１０試合連続１点差試合（スコア・巨人責任投手）

【２０２５年】

５月２１日５〇４ 井上

５月２２日３〇２ 船迫

７月１日１●２ 西舘

７月２日０●１ 中川

７月３日２●３ マルティネス

８月２９日４〇３ 山崎

８月３０日２●３ 井上

８月３１日４●５ 中川

【２０２６年】

４月１４日４〇３ 大勢

４月１６日４〇３ 田中将