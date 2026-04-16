【巨人】阿部監督「よく粘ってくれた」スライドで好投の田中将大を絶賛 阪神に連勝も「気を引き締めて」…一問一答
◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神３―４巨人（１６日・甲子園）
巨人が昨年から甲子園での阪神戦１０試合連続１点差試合となった接戦を制し、阪神に２連勝でカード勝ち越しを決めた。
１５日の雨天中止からスライド登板した田中将大投手が６回３失点で勝利投手となり日米通算２０２勝目。４番・ダルベックが１４打席ぶりの安打となる先制３号３ランを放つなど猛打賞と目を覚ました。
試合後の阿部監督の主な一問一答は以下の通り。
―１点差の接戦制した
「いやもう、想定内ですね」
―苦しんでいたダルベックが３ランに猛打賞
「すごく貴重な本塁打でしたし、これをきっかけにしてくれればいいかなと思います」
―昨日の室内での打撃指導がきっかけになった
「いやいや、本人が頑張って、１打席集中してくれた結果だと思いますので」
―田中将大が６回３失点
「良く粘ったなっていうね。試合はしっかり作ってくれましたんで」
―日米通算２０２勝目
「まだまだ本人も勝ち星を伸ばしてほしいので、次もね、また頑張ってほしいなと思いますね」
―田中将はスライドで良く投げた
「そうですね、スライドは精神的にきつかったと思いますけど、僕も経験したことないんでね。良く粘ってくれたと思います」
―ピンチでの投球さすが
「うん、ちゃんと要所を締めてくれましたんでね。まあ反省点も本人はあるでしょうけど、それを次につなげてほしいなと思います」
―ダルベックは逆方向にもいい打撃があった
「そうですね。これからどんどん打ってくれればいいのでね」
―甲子園でこの２勝は大きい
「すごく大きいですけど、（東京に）帰ってからもまた大事な試合がありますので。もう一回、気を引き締めて。チームとして、締めていきたいなと思います」
◇巨人の甲子園での阪神戦１０試合連続１点差試合（スコア・巨人責任投手）
【２０２５年】
５月２１日５〇４ 井上
５月２２日３〇２ 船迫
７月１日１●２ 西舘
７月２日０●１ 中川
７月３日２●３ マルティネス
８月２９日４〇３ 山崎
８月３０日２●３ 井上
８月３１日４●５ 中川
【２０２６年】
４月１４日４〇３ 大勢
４月１６日４〇３ 田中将