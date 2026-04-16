人口3万4千人のサンマリノ、女子フル代表の発足を発表…国を挙げた新たな挑戦へ「これは歴史的な出来事」

欧州サッカー連盟（UEFA）は15日、サンマリノが女子のフル代表チームを発足したことを発表した。



これまで選手数が少ないことから、フル代表の設立が叶わなかったサンマリノ。しかし、近年の競技者数増加に加え、ユース年代への継続的な投資が実を結び、念願の女子フル代表創設へと至った。



サンマリノサッカー連盟（FSGC）のマルコ・トゥーラ氏は、女子フル代表の発足に際して、「これは歴史的な出来事です。私たちはこれまで、この分野を十分に発展させることができていませんでしたが、欧州サッカー界にアピールできる機会となりました」とコメント。施設の整備や国内女子リーグの創設など課題が残されているものの、「すべての関係者が正しい方向へ努力し、このプロジェクトを継続できると信じています」と述べ、サンマリノサッカー界の発展に期待を寄せている。



また、サンマリノ女子代表には、元イタリア女子代表のジュリア・ドメニケッティ氏が就任が決定している。男子のFIFAランクランキングでは最下位のサンマリノ。女子代表チームの発足とともに、国を挙げた新たな挑戦が幕を開ける。