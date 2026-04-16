死体遺棄の疑いで逮捕された父親は、殺害についても認める供述をしているということです。

【写真で見る】容疑者逮捕も深まる謎...今後の捜査のポイントは？

逮捕の父親 殺害も認める供述

3月23日から行方がわからず、4月13日に遺体となって見つかった安達結希さん（11）。

16日未明、結希さんの遺体を遺棄した疑いで父親の安達優季容疑者（37）が逮捕されました。



安達容疑者は3月23日の朝から4月13日夕方ごろまでの間に京都・南丹市園部町の山林に結希さんの遺体を運び、遺棄した疑いが持たれています。





逮捕後の調べに対し「私がやったことに間違いありません」と容疑を認めているということです。捜査関係者によりますと、逮捕前の任意の調べに対しては殺害を認める供述もしていたということです。

京都府警捜査一課 井上正己課長（16日）

「捜査本部を設置のうえ、本件の全容解明を図ることにいたしました」

行方不明から3週間以上、本格的な捜査が始まることになりました。

捜索時の様子「あわてる様子ない」「何も言わへん」

JNNの取材で安達容疑者の人となりが見えてきました。



結希さんが行方不明になって3日後、安達容疑者が自宅で警察官の捜索に協力する様子が見られました。また町内では、安達容疑者とみられる人物が情報提供を呼びかけるビラを持ってきたといいます。

ビラを受け取った人

「後から振り返ったら、お父さんだったかなと思います。眼鏡をかけていたので、テレビで見た顔と一緒だったので。



（本人の様子は）普通ならもっと、わが子がいなくなったら、もっとあわてて『お願いします 知りませんか』みたいな『うちの子なんですけど』みたいなのがあるんやけど、すごく落ち着いていたように思います。あわてる様子もなく」

結希さんの親族は、安達容疑者が3月25日、地元の消防団員らとともに捜索活動に参加するのを見たといいます。

安達容疑者の親族

「（結希さんの）お母さんが『しんどい中すみません。はよ見つけてください』みたいなことを言うてたんやけど、（安達容疑者は）何も言わへん」

中学時代サッカー部に所属し、生徒会長をしていたという安達容疑者。当時の知人は“まじめな印象だった”と振り返ります。

安達容疑者の中学時代を知る人

「学校でも よく休み時間にしゃべったり遊んだりはしていました。上からみても、かわいがられるタイプというか。下からもなつかれる人柄だったので（逮捕されたことは）結構びっくりですよね」

警察は16日も安達容疑者の自宅を家宅捜索しているほか、結希さんの死因の特定を進めています。

なぜ遺体を移動？深まる謎

井上貴博キャスター：

発見以前に別の複数の場所に遺棄した疑いもあるようです。

元神奈川県警捜査一課長の鳴海達之さんによると「捜索が始まり、その場所が結希さんを遺棄した場所の近くになり、慌てて動かした可能性はある」といいます。

遺体を動かすことで捜査関係者の目に留まるリスクがあると思います。安達容疑者はどう考えていたのでしょうか。

出水麻衣キャスター：

いずれにせよ場当たり的な行動に見えます。隠蔽しようとして動かしたのだとしたら、その身勝手なやり方に怒りしかありません。

井上キャスター：

今後の捜査のポイントについて、元神奈川県警捜査一課長の鳴海達之さんは「結希さんはなぜ死亡し、遺棄されたのか。結希さんが死亡に至った経緯や、容疑者が犯行に至った動機などを捜査する」ということです。