【UEFAチャンピオンズリーグ】アーセナル 0−0 スポルティング（日本時間4月16日／エミレーツ・スタジアム）

【映像】守田、称賛集めた強烈タックル

スポルティングに所属する日本代表MF守田英正が見せた魂の守備に、スタジアムが騒然となった。チャンピオンズリーグ（CL）の舞台で、相手の若き逸材を力強いタックルで封じ込めたシーンが、国内外で大きな反響を呼んでいる。

0−0の緊迫した展開で迎えた63分過ぎだった。左サイドのゴンサロ・イナシオからのパスがやや流れて守田と繋がらず、これをアーセナルの16歳MFマックス・ダウマンに奪われてしまう。ダウマンがスピードを上げてサイドを突破しようとした瞬間、守田が一気に距離を詰めて猛追。最後は体を寄せながら、鋭いスライディングでボールを奪い返した。

激しい接触によってダウマンはピッチに吹っ飛んだ。アーセナルの本拠地エミレーツ・スタジアムは一瞬、大ブーイングとどよめきに包まれたが、主審の判定はノーファウル。ボールを完璧に捉えたクリーンな守備だった。

このプレーにSNS上のファンも反応。「守田素晴らしいな今のタックル」「守田よく戻った」と、自らのパスミスを即座にカバーする献身性と、16歳の逸材を力でねじ伏せた守備技術を称賛する声が相次いだ。

試合の解説を務めた坪井慶介氏、実況の安井成行氏も、守田の集中力の高さに注目。敵地の雰囲気を一変させるような気迫のこもったプレーは、チームを勇気づけるビッグプレーとなった。（ABEMA／WOWSPO／UEFAチャンピオンズリーグ）