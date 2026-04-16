長寿が当たり前となった今、老後を支えるのは「お金がどれだけあるか」だけではありません。大切なのは、“お金との付き合い方”。どんな目的で使い、誰と分かち合うかによって、老後の豊かさは大きく変わります。今回は、孤独な老後を招く人の“あるある習慣”を、3つの視点から見ていきましょう。※サムネイル画像：amanaimages

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総務省統計局が公表した『統計からみた我が国の高齢者−「敬老の日」にちなんで−（2025年）』によると、65歳以上の人口は3619万人。総人口に占める割合は29.4％と過去最高を更新し、38カ国中で日本は世界一の“高齢化大国”となっています。

長寿が当たり前となった今、老後を支えるのは「お金がどれだけあるか」だけではありません。大切なのは、“お金との付き合い方”。どんな目的で使い、誰と分かち合うかによって、老後の豊かさは大きく変わります。

今回は、孤独な老後を招く人の“あるある習慣”を3つの視点から見ながら、「心を豊かにするお金の使い方」について考えていきましょう。

趣味がない、日々の“目的”がない

定年後、時間にゆとりができる一方で、「今日、何をしよう」と思いながら1日が過ぎてしまう……。そんな日々が続くと、人との関わりが減り、気持ちも閉じこもりがちになります。趣味や関心ごとを持つ人ほど、自然と人とのつながりが増え、心に張りが生まれます。

趣味は「支出」と思われがちですが、実は“自分への投資”でもあります。例えば、少しの費用を使って参加する講座や体験は、新しい人脈や喜びを生むきっかけになります。また、趣味を通して作品を販売したり、教える側に回ったりと、“好き”が“お金を生む循環”につながることもあります。

▼孤独を避ける暮らしのヒント
・お金をかけずにできる趣味を1つ見つけてみる（散歩・撮影・手芸など）
・地域の講座やオンライン教室など「少額で体験できる学び」に参加する
・ボランティア活動も「お金では買えない価値」を得られる場としておすすめ

人に厳しく、つい否定から入ってしまう

年齢を重ねるほど、長年の経験や価値観が身につきます。それ自体は素晴らしいことですが、つい「昔はこうだった」「それは違う」と言ってしまうと、他の人が話しかけづらくなってしまうこともあるでしょう。

人との関係は「心の資産」です。相手を尊重し、感謝を伝えることで、人とのつながりが“見えない財産”となり、老後の安心につながります。

例えば、誰かにちょっとした贈り物をする、ランチをおごるなど、“感謝をお金で表す”ことも1つの方法です。お金は感謝のエネルギー。形にすることで、巡り巡って自分に返ってくることがあります。

▼孤独を避ける暮らしのヒント
・否定の代わりに「そうなんですね」と受け止める
・「ありがとう」「助かりました」など感謝の言葉を意識して伝える
・たまには自分から“ちょっとしたごちそう”をプレゼントしてみる

外との関わりを「面倒」と感じてしまう

現役時代は仕事を通して自然に人と関わる機会がありました。しかし、退職後は人との接点が減り、家にこもりがちになる人もいます。

「人付き合いの出費はもったいない」と思いがちですが、実は“心の健康維持費”とも言えます。コーヒー代やランチ代など、誰かと時間を共有するためのお金は、孤立を防ぎ、気持ちの安定をもたらします。節約も大切ですが、人間関係を支えるお金まで削ってしまうと、かえって孤独を深めてしまうこともあります。

▼孤独を避ける暮らしのヒント
・月1回は「誰かとお茶する日」をつくる
・地域のイベントやボランティアに“会費感覚”で参加してみる
・無料や少額で参加できるオンラインコミュニティーも活用する

最近は、自治体や社会福祉協議会が運営する「コミュニティーカフェ」や「高齢者サロン」も増えています。その場に行き、コーヒーを飲むだけでも、人とのつながりができ、孤立の予防につながります。

まとめ

老後を豊かに過ごすには、お金をうまく活用することが大切。人とのつながりや生きがいにお金を使うことは、単なる消費ではなく“心の投資”です。感謝や思いやりの気持ちをお金にのせて循環させることで、孤独を遠ざけ、より満ち足りた人生へとつながっていきます。

文：舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）
会計事務所、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として勤務後、FPとして独立。人と比較しない自分に合ったお金との付き合い方を発信。3匹の保護猫と暮らす。All About おひとりさまのお金・ペットのお金ガイド。
(文:舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）)