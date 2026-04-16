【ひらがなクイズ】共通する2文字を埋めてみよう！ パン作りの原料や突然“つる”ことがヒント
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！ 記憶の引き出しを整理して、一見バラバラな3つのフレーズをつなぎ止める「音」を探し出してみましょう。
今回は料理の基本材料からIT用語、さらに体の不調を表す言葉まで、バリエーション豊かに用意しました。1分間の集中力で、正解を導き出してください！
□□ぎこ
どっと□□
□□らがえり
ヒント：パンや麺類などの原料になる白い粉、WebサイトのURLで見かけるドメインの種類、そしてふくらはぎの筋肉が急に激しく収縮して痛む現象を思い出してみてください。
答えを見る
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▼解説
それぞれの言葉に「こむ」を入れると、次のようになります。
こむぎこ（小麦粉）
どっとこむ（ドットコム）
こむらがえり（こむら返り）
どれも正しい言葉になりますね。今回はキッチンの必需品からインターネット用語、そして誰もが一度は経験したことのある身体のトラブルまで、非常に幅広いジャンルがそろっていました。意味の全く異なる言葉たちが、共通の響きによって一つのグループにまとまる意外性を発見するのは、言葉遊びならではの醍醐味（だいごみ）といえるでしょう。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は料理の基本材料からIT用語、さらに体の不調を表す言葉まで、バリエーション豊かに用意しました。1分間の集中力で、正解を導き出してください！
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
どっと□□
□□らがえり
ヒント：パンや麺類などの原料になる白い粉、WebサイトのURLで見かけるドメインの種類、そしてふくらはぎの筋肉が急に激しく収縮して痛む現象を思い出してみてください。
答えを見る
↓
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正解：こむ正解は「こむ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「こむ」を入れると、次のようになります。
こむぎこ（小麦粉）
どっとこむ（ドットコム）
こむらがえり（こむら返り）
どれも正しい言葉になりますね。今回はキッチンの必需品からインターネット用語、そして誰もが一度は経験したことのある身体のトラブルまで、非常に幅広いジャンルがそろっていました。意味の全く異なる言葉たちが、共通の響きによって一つのグループにまとまる意外性を発見するのは、言葉遊びならではの醍醐味（だいごみ）といえるでしょう。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)