◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神３―４巨人（１６日・甲子園）

巨人の田中将大投手が６回７安打３失点で勝利投手となり、日米通算２０２勝を挙げてヒーローインタビューを受けた。

雨天中止の１５日からスライドして、自身初の伝統の一戦に先発登板。２試合連続でクオリティー・スタート（ＱＳ＝６回以上自責３以下）をクリアした。

田中将大のヒーローインタビューは以下の通り。

ー自身初の伝統の一戦

「チームは初戦を勝っていたので、なんとか連勝したいなという気持ちでマウンドに立ちました」

ー登板を振り返って

「なかなか狙ったところにボールが決まらず苦しい投球だったんですけど、なんとか我慢しながら、みんなのバックにも助けられて、なんとかリードした形でマウンドを降りることができてよかったです」

ー５回の森下を三振に抑えた場面は

「なんとしてもリードした状態でここ最少失点で切り抜けたいと思っていたので、キャッチャーといい意思疎通でいい配球で抑えられたかなと思います」

ー甲子園では１０年ぶり勝利。高校時代に躍動した場所でもある

「いやー、本当に久しぶりに勝つことができたのでうれしいですね」

―日米通算２０２勝目を挙げた

「とにかく今日勝つことができてよかったです」

ー今後へ

「投げる試合すべて勝つ気持ちでマウンドに上がっていますので、また次の登板に向けて、今日はしっかり喜んで、次の登板に向けて明日からしっかり調整していきたいと思います」