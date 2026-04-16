中東情勢の影響で医療物資などの供給不足が懸念される中、高市総理は国が備蓄している医療用手袋およそ5000万枚を来月から放出すると表明しました。

高市総理

「手袋の確保に支障をきたしている医療機関向けに5月から5000万枚放出します」

きょう（16日）開かれた中東情勢に関する関係閣僚会議で、高市総理は国が備蓄している医療用手袋およそ5000万枚を放出すると表明しました。

厚生労働省によりますと、医療用手袋をめぐっては、供給不安からか一部で大量の枚数を発注しているケースがあり、歯科診療所などで確保が難しくなっているということです。

全国の診療所などの需要が1か月で9000万枚とされていて、まずは5000万枚を放出し、必要に応じて追加していく方針です。

厚労省は、医療機関の物資の確保状況を把握できる「G-MIS」というシステムを改修して活用し、5月下旬ごろの放出を目指すとしています。

政府は新型コロナの感染拡大の経験から、医療機関の保管分も合わせて医療用手袋およそ12億枚を備蓄しています。このうち4億9000万枚が備蓄しておく基準枚数を上回る余剰分になっていて、今回はその中から5000万枚を放出するということです。