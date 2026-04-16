「ロッテ５−３日本ハム」（１６日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）

日本ハムが逆転負けで連敗。４月３日以来の借金１となった。７年ぶりの１試合５失策と守乱を露呈した。チーム失策数も１７となり、両リーグワーストとなった。

先発の細野は５回５安打３失点。ロッテ戦は３月３１日にエスコンで対戦し、ノーヒットノーランを記録した相手。この日は２点リードの三回、２四死球と安打で満塁のピンチを招き、内野ゴロで１点差。さらに１死満塁からソトの右前適時打、藤岡の左犠飛で一時は逆転を許した。

６三振を奪ったが、５四死球と制球にも苦しんだ。「先頭打者の出塁を許してしまうイニングが多かったことが反省です。一番は三回の点の取られ方が良くなかった」とコメントした。

同点の六回からは今季初昇格した斎藤が登板。２安打で１死一、三塁のピンチを招くと、代打ポランコに勝ち越し適時打を許して降板。３番手・島本も１点を失った。

この日は守備が流れを悪くした。二回にレフトの西川が風の影響もありソトのフライを落球。五回にはファンブルを記録し、２失策。終盤七回は郡司、田宮の悪送球で追加点を許し、八回には玉井が悪送球を記録。５失策は２０１９年８月２１日の西武戦以来７年ぶりとなった。試合後、新庄監督は「きょうもいっぱいしましたね、たくさんエラーを」と苦笑いで振り返り「谷内コーチも毎日、内野手集めて色んな工夫してエラーをしないように話し合って練習させてる。でも結果的にエラーをしてるってことはもっと練習が必要ということ。疲れたとか、体が怪我に繋がったらとかいう問題じゃなく、しっかり練習させます」と、語った。

打線は三回、水野の先制中犠飛と、その後の２死一、二塁で二走・清宮が木村の暴投の際に一気に生還する激走で２点を先制。その裏に逆転されたが、四回、２死から矢沢が右中間へ弾丸ライナーで運ぶ２号ソロで同点に追いついていた。

矢沢は「前の打席でチャンスで凡退していたので、取り返したい気持ちで打席に入りました」と汚名返上の一打を喜んだ。五回以降はロッテの継投策の前に打線は沈黙した。