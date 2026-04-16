北中米W杯決勝スタジアムまでの往復鉄道代、2000円から1万5000円に値上げ可能性…輸送体制の整備で費用負担増か
北中米ワールドカップ決勝が行われるスタジアムへの鉄道料金が、通常の約8倍になるかもしれない。米『ロイター』や米ラジオ局『KWSN』が伝えている。
ニュージャージー州のミッキー・シェリル知事は、大会期間中の交通費について、国際サッカー連盟(FIFA)が費用の一部を負担すべきだと主張した。知事は「この費用をニュージャージー州の通勤者や納税者に長年負担させることは公平ではない」と述べ、輸送費の分担を求めている。
問題となっているのは、ニューヨークのペンシルベニア駅からニュージャージー州のメットライフ・スタジアム最寄り駅までを結ぶ鉄道料金だ。通常この区間の運賃は往復12.90ドル(約1900円)前後とされているが、大会期間中には特別料金が導入され、往復100ドル(約1万5000円)以上に引き上げられる可能性があるという。これは通常料金の約8倍に相当する大幅な値上げとなる見通しだ。
この路線は、ニューヨーク中心部から同スタジアムへ向かう主要アクセス手段であり、大会期間中は多くの観客輸送が見込まれている。同スタジアムでは大会期間中、決勝を含めた8試合が予定されており、輸送体制の整備に伴い、州交通機関のニュージャージー・トランジットは約4800万ドル(約72億円)の費用負担を見込んでいる。
一方で、FIFAは今大会で約110億ドル(約1兆6500億円)の収益を見込んでいるとされており、シェリル知事は「FIFAは大会で巨額の利益を得る見込みであるにもかかわらず、輸送費を1ドルも負担していない」と指摘。「州民に長期的な負担を押し付けることはできない」と強調した。
また、ニューヨーク州のキャシー・ホークル知事も、短距離移動に100ドル以上を課す可能性がある料金設定について「非常に高額だ」と懸念。より手頃で利用しやすい価格設定を求めている。さらに、マサチューセッツ州でもスタジアム輸送費の上昇が見込まれている。
ニュージャージー州のミッキー・シェリル知事は、大会期間中の交通費について、国際サッカー連盟(FIFA)が費用の一部を負担すべきだと主張した。知事は「この費用をニュージャージー州の通勤者や納税者に長年負担させることは公平ではない」と述べ、輸送費の分担を求めている。
この路線は、ニューヨーク中心部から同スタジアムへ向かう主要アクセス手段であり、大会期間中は多くの観客輸送が見込まれている。同スタジアムでは大会期間中、決勝を含めた8試合が予定されており、輸送体制の整備に伴い、州交通機関のニュージャージー・トランジットは約4800万ドル(約72億円)の費用負担を見込んでいる。
一方で、FIFAは今大会で約110億ドル(約1兆6500億円)の収益を見込んでいるとされており、シェリル知事は「FIFAは大会で巨額の利益を得る見込みであるにもかかわらず、輸送費を1ドルも負担していない」と指摘。「州民に長期的な負担を押し付けることはできない」と強調した。
また、ニューヨーク州のキャシー・ホークル知事も、短距離移動に100ドル以上を課す可能性がある料金設定について「非常に高額だ」と懸念。より手頃で利用しやすい価格設定を求めている。さらに、マサチューセッツ州でもスタジアム輸送費の上昇が見込まれている。