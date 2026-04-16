北中米W杯決勝スタジアムまでの往復鉄道代、2000円から1万5000円に値上げ可能性…輸送体制の整備で費用負担増か

北中米W杯決勝スタジアムまでの往復鉄道代、2000円から1万5000円に値上げ可能性…輸送体制の整備で費用負担増か