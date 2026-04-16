事件の影に咒(ノロイ)あり──『咒喰ノ契リ』、第1巻が4/16発売
竹書房は、『咒喰ノ契リ』(原作：夢見里龍、漫画：夢乃むえ)の第1巻を、2026年4月16日(木)に発売した。
＜あらすじ＞
呪いを裁く男と、神をも喰らう花嫁──最も出会ってはいけない二人の運命が交錯する禁断の契。
政府公認の呪禁師・斎条不知ヰ(さいじょうしらぬい)は、呪を証拠に罪を裁く男。
彼が娶ったのは、“呪の娘”と呼ばれた少女・環梓依(たまずさより)。
だがその婚姻は、咒神を誘うための政略契約だった。
しかし、追い詰められた依の力が目覚め、運命は狂い出す。
救済か、破滅か──二人を待つ運命とは？
＜見どころ＞
「呪いが証拠になる」異色の法廷世界で、冷徹な呪禁師・不知ヰと"呪の娘"・依が政略によって結ばれる。支配するはずだった男と、支配されるはずだった少女──だが依の覚醒がすべてを狂わせ、二人の運命は制御不能な方向へ転がり落ちる。呪と法が交差する世界観と一触即発の関係性に注目！
■『咒喰ノ契リ』1巻
原作：夢見里龍、漫画：夢乃むえ
発売日：2026年4月16日(木)
判型：B6
ページ数：144ページ
定価：880円(税込)
＜あらすじ＞
呪いを裁く男と、神をも喰らう花嫁──最も出会ってはいけない二人の運命が交錯する禁断の契。
政府公認の呪禁師・斎条不知ヰ(さいじょうしらぬい)は、呪を証拠に罪を裁く男。
彼が娶ったのは、“呪の娘”と呼ばれた少女・環梓依(たまずさより)。
だがその婚姻は、咒神を誘うための政略契約だった。
救済か、破滅か──二人を待つ運命とは？
＜見どころ＞
「呪いが証拠になる」異色の法廷世界で、冷徹な呪禁師・不知ヰと"呪の娘"・依が政略によって結ばれる。支配するはずだった男と、支配されるはずだった少女──だが依の覚醒がすべてを狂わせ、二人の運命は制御不能な方向へ転がり落ちる。呪と法が交差する世界観と一触即発の関係性に注目！
■『咒喰ノ契リ』1巻
原作：夢見里龍、漫画：夢乃むえ
発売日：2026年4月16日(木)
判型：B6
ページ数：144ページ
定価：880円(税込)