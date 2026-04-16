M！LKが超話題のヒット曲「好きすぎて滅！」「爆裂愛してる」を披露 音楽番組『ＳＴＡＲ』4月23日放送
4月23日19時放送の音楽番組『STAR』（フジテレビ系）では、M！LKが話題のヒット曲を2曲披露。また、AdoがMCの上垣皓太朗アナウンサーと初対面トークを繰り広げるほか、石川晟也、＆TEAM、増田貴久、DA PUMPも登場する。
【写真】timelesz、HANA、アイナ・ジ・エンドらが『ＳＴＡＲ』に出演決定
「イイじゃん」がSNSでの総再生回数29億回を突破する快挙を達成。続いてリリースした「好きすぎて滅！」もTikTokなどのSNSでダンスや音源が拡散し音楽チャートでも上位に。楽曲をリリースする度に快進撃を続けるM！LKは、今話題の「好きすぎて滅！」と「爆裂愛してる」の2曲をパフォーマンスする。
メジャーデビュー5周年イヤーとなった昨年、世界33都市で50万人を動員、日本人アーティスト史上最大級の規模となる世界ツアー「Ado WORLD TOUR 2025 “Hibana”」や自身初のドームツアー「Ado DOME TOUR 2025『よだか』」を成功裏に終え、7月には日産スタジアム公演を控えるAdoは、自身初の自伝的小説をもとに作詞、作曲を手がけた楽曲「ビバリウム」を歌い上げる。
また、霜降り明星のせいやが“アーティスト・石川晟也”として登場。3月25日にリリースした2ndシングルの「パパランパンプッシュ」を披露する。
そして、2022年12月にデビューして以降、飛ぶ鳥を落とす勢いで躍進し続け、日本と韓国でそれぞれミリオン出荷を達成するという“日本アーティスト史上初”の快挙を昨年達成した、日本発グローバルグループ＆TEAMが登場。4月21日発売の3rd EPより、「We on Fire」をパフォーマンスする。
DA PUMPは、m.c.A・Tが1995年にリリースした楽曲「SUPER HAPPY」をm.c.A・T自身が歌詞とトラックをリアレンジした「超超超！SUPER HAPPY feat. m.c.A・T」を披露する。
このほか、「令和でも大人気!!2000年代ソング」と題し、2000年代に一世を風靡（ふうび）した楽曲をランキング方式で公開。誰もが聞いたことのある名曲たちをたっぷり紹介していく。
そして、NEWSの増田貴久も登場。フルカバーアルバム『増田貴久のカバー』を4月8日にリリースし、全国5都市を巡る単独ツアー『増田貴久 2nd LIVE 喜怒哀楽』を開催中の増田が、カバーアルバムにも収録されている中島みゆきの「銀の龍の背に乗って」を歌唱する。
MC・上垣皓太朗アナとタッグを組む今回のSTARナビゲーターには、M!LK・吉田仁人が就任。その誠実なキャラクターでM！LKのリーダーを務める吉田が、果たして上垣アナとどんな化学反応を見せるのか。
『STAR』は、フジテレビ系にて毎週木曜19時放送。
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「イイじゃん」がSNSでの総再生回数29億回を突破する快挙を達成。続いてリリースした「好きすぎて滅！」もTikTokなどのSNSでダンスや音源が拡散し音楽チャートでも上位に。楽曲をリリースする度に快進撃を続けるM！LKは、今話題の「好きすぎて滅！」と「爆裂愛してる」の2曲をパフォーマンスする。
また、霜降り明星のせいやが“アーティスト・石川晟也”として登場。3月25日にリリースした2ndシングルの「パパランパンプッシュ」を披露する。
そして、2022年12月にデビューして以降、飛ぶ鳥を落とす勢いで躍進し続け、日本と韓国でそれぞれミリオン出荷を達成するという“日本アーティスト史上初”の快挙を昨年達成した、日本発グローバルグループ＆TEAMが登場。4月21日発売の3rd EPより、「We on Fire」をパフォーマンスする。
DA PUMPは、m.c.A・Tが1995年にリリースした楽曲「SUPER HAPPY」をm.c.A・T自身が歌詞とトラックをリアレンジした「超超超！SUPER HAPPY feat. m.c.A・T」を披露する。
このほか、「令和でも大人気!!2000年代ソング」と題し、2000年代に一世を風靡（ふうび）した楽曲をランキング方式で公開。誰もが聞いたことのある名曲たちをたっぷり紹介していく。
そして、NEWSの増田貴久も登場。フルカバーアルバム『増田貴久のカバー』を4月8日にリリースし、全国5都市を巡る単独ツアー『増田貴久 2nd LIVE 喜怒哀楽』を開催中の増田が、カバーアルバムにも収録されている中島みゆきの「銀の龍の背に乗って」を歌唱する。
MC・上垣皓太朗アナとタッグを組む今回のSTARナビゲーターには、M!LK・吉田仁人が就任。その誠実なキャラクターでM！LKのリーダーを務める吉田が、果たして上垣アナとどんな化学反応を見せるのか。
『STAR』は、フジテレビ系にて毎週木曜19時放送。