エッ！ 900円以下で買えるの？！【セザンヌ】毎日使いたい「コスパ最強コスメ」

毎日のメイクをアップデートしたいけれど、できるだけ予算は抑えたいという人も多いのでは。そんな願いにそっと寄り添ってくれるのが、【CEZANNE（セザンヌ）】から展開されているコスメたち。今回は、900円以下という手頃な価格でありながら、上品なツヤ感や自然な立体感を演出できる、セザンヌの優秀コスメをご紹介します。

穏やかなトーンの4色チーク

【CEZANNE】「ブレンドカラーチーク 03 サクラミルフィーユ」\781（税込）

4色のグラデーションカラーが配されたパウダーチーク。単色で使ったり混ぜたりとアレンジしながら使えて、コスパ面でも優秀なアイテムです。既存の2色に加えて、新色「03 サクラミルフィーユ」と「H1 ペールハイライト」が新登場！ 写真のサクラミルフィーユは、@ftn_picsレポーターKaori.Fさんいわく「4色すべてを重ねるとツヤが加わり、頬がふっくらしたように見えます」とのこと。パウダーでありながら「しっとりとした粉質」で、肌にふんわりとなじむ仕上がりを楽しめそうです。

肌をなめらかに見せる、フィルターピンク

【CEZANNE】「トーンフィルターハイライト 02 フィルターピンク」\693（税込）

SNSでバズり、売り切れが続出したハイライトに新色の「02 フィルターピンク」が登場。くすみや毛穴など気になる部分を自然に補正してくれるのが人気の理由。レポーターのKaori.Fさんによると「ナチュラルな華やかさと抜け感を添えてくれます」とのこと。ピンクのニュアンスが肌に自然になじみ、やわらかい光のヴェールをまとったようななめらかな肌を演出してくれそうです。

自然な明るさを仕込むメリハリホワイト

【CEZANNE】「ブライトカラーシーラー 00 メリハリホワイト」\748（税込）

筆者も愛用中なのが、こちらのコンシーラー！ レポーターのKaori.Fさんが「白さで覆うのではなく、明るさの差で影やくすみをやわらげるように整えてくれる」と言うとおり、気になる部分にさっと薄く仕込むことで、自然な立体感とすっきり明るい印象の表情へ導いてくれます。ポイント使いができるので、ハイライトとしても活躍する優秀さも魅力。

マルチパレットで、メイクに統一感を

【CEZANNE】「フェイスアイパレット 03 ノーブルベージュ」\847（税込）

チーク・アイシャドウ・ハイライトがセットになった、マルチに使えるパレット。既存の2色に加えて、肌なじみの良さそうな新色が発売。レポーターのKaori.Fさんによると「派手さは控えめながら、なじみ・陰影・ツヤが自然につながり、実際のメイクを想像しやすい配色」のようです。マルチパレットだからこそカラーバランスも良いので、メイク初心者さんにもオススメです。

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※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里