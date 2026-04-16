アイドルグループ「ゆえない」のメンバーで、グラビアアイドルの月花(つきばな)めもりが15日、自身のX(旧ツイッター)を更新。6月6日のライブをもってアイドル活動を卒業し、ソロ活動に専念することを発表した。



【写真】復帰後はグラビアにも力を入れていた月花めもり すごい迫力！

月花は2022年に「大葉めも」名義でグラビアアイドルとしてデビュー。2023年に当時の所属事務所からの退所を発表し、同時にグラビア活動の引退を宣言した。2024年に現在の芸名に改名し、同年9月から「ゆえない」でアイドルデビュー。2025年からはグラビア活動も再開した。



月花が現在所属する事務所「彩色シンジケート」は公式X上で月花に関する文書を公開。「現在『月花めもり』がアイドルグループ『ゆえない』様にて弊社レンタル移籍にて活動中ですが 今後弊社より『月花めもり』の芸能活動の幅を広げる戦略にて映像・写真集・モデル・俳優等の活動に集中させて行くことによる現在の週末中心のアイドル活動に支障が出る懸念が有ります」と状況を説明した。さらに「上記のことにより『ゆえない』様関係各所や弊社内部及び今後の活動を見据えた企業様等関係各所と度重なる協議の結果 『月花めもり』と『ゆえない』様においてのレンタル契約の解除に至りました」と発表した。



事務所の発表を引用する形で、月花も自身のXを更新。同グループを運営する事務所とのレンタル契約解除と、グループの現体制が今年6月6日のライブで終わることを発表した。今後について「6/6以降はソロ活動に専念していくことになります」と記した。



現在の気持ちについて「自分のアイドル人生がやり切った中での卒業という形ではなく、グループ現体制終了という形で終わってしまうことが悔しくてたまりません」と無念の思いを記した。それでも「もうどうすることもできない結果の中でラストライブの日まで精一杯アイドルとして歌って踊って最高のライブをします」と記し、「どうか、アイドル月花めもりを最後までよろしくお願い致します」と結んだ。



「ゆえない」公式Xでは「ゆえない現体制終了のお知らせ」と題して文書を公開。グループ活動終了を報告した。月城うか、紫流まりん、恋咲かれん、犬宮さくら、兎咲こなつもコメントを掲載している。



（よろず～ニュース編集部）