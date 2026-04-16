NBAのプレイイントーナメントは日本時間16日、2試合が行われました。

プレイインとは、レギュラーシーズン終了後、プレイオフの第7・第8シード(出場枠)をかけて行われる短期決戦。東西各カンファレンスの7〜10位のチームが出場し、7・8位の一戦の勝者は第7シードへ。7・8位の敗者は、9・10位の一戦の勝者と戦い勝った方が第8シードとなります。

イースタン・カンファレンス7位の76ers(セブンティシクサーズ)は8位のマジックに109-97で勝利。タイリース・マクシー選手がチームハイ31得点とけん引し、第7シードとして、プレイオフ1回戦でセルティックスと戦うことが決まりました。敗れたマジックは前日ヒートと127-126の大接戦を制したホーネッツとの大一番へ進みます。

一方、ウェスタン・カンファレンス10位のウォリアーズは、9位のクリッパーズに大逆転勝利。第4Q途中に13点差をつけられますが、残り5分37秒からアル・ホーフォード選手が4本の3ポイントシュートを沈めるなど一気に逆転します。さらに117-117と追いつかれますが、ステフィン・カリー選手の3ポイントシュートで再びリードし、126-121で制しました。10位からの逆襲を目指すウォリアーズはサンズとの一戦で第8シード入りを狙います。

前日までにトレイルブレイザーズが第7シード入りを決めており、この日は76ersもプレイオフ進出が決定。東西残り一枠ずつを決めるプレイインの最終決戦は、日本時間18日に予定しています。

また八村塁選手が所属のレイカーズはレギュラーシーズン4位でプレイオフへストレートイン。19日からロケッツと戦います。

▽16日プレイイン結果

76ers109-97マジック

ウォリアーズ126-121クリッパーズ

▽18日プレイイン日程マジックvsホーネッツサンズvsウォリアーズ