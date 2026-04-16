「阪神３−４巨人」（１６日、甲子園球場）

“伝統の一戦”に初登板した巨人の先発・田中将が、６回７安打３失点で今季２勝目。野茂英雄（近鉄、米大リーグ・ドジャースなど）を超え、歴代単独３位となる日米通算２０２勝目を挙げた。「とにかく勝つことができて良かったです」。試合を終えると笑顔でベンチを飛びだしてナインとハイタッチを繰り返した。

甲子園のマウンドは、楽天時代の２２年５月２４日以来、１４２３日ぶりだった。初回にダルベックの３ランで援護を受けたが、直後に佐藤輝に２ランを浴びてしまう。それでも気持ちは冷静だった。

「タイガースファンの盛り上がりはいつもすごいんで。得点した時、チャンスの時の盛り上がりは、独特のモノがあるんで。そこに自分が左右されないように一球一球投げるのに整理して投げようと意識していました」

２点リードで迎えた五回は３連打と犠飛で１点差に迫られたが、続く２死一、二塁から森下を外角へのスプリットで空振り三振に仕留めた。６回を投げ終えると、ベンチで阿部監督からグータッチでねぎらわれた。

「甲子園での阪神戦白星」は、楽天時代の２０１０年５月１６日以来５８１４日ぶりとなった。

甲子園では駒大苫小牧時代に何度もプレーした。高２だった２００５年夏に全国制覇、２００６年は準優勝するなど慣れ親しんだ球場だ。思い出の地での“伝統の一戦”での初勝利には「いやー、本当に久しぶりに勝つことができたんでうれしいですね」と声をはずませた。