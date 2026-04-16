「阪神３−４巨人」（１６日、甲子園球場）

阪神は巨人に競り負けて今季初の連敗。開幕６カード目で初めての負け越し。またシーズン最初の甲子園でのカードで巨人に負け越すのは１９年以来となった。

スライド登板で先発したルーカスは立ち上がりに苦しんだ。先頭・松本にストレートの四球。佐々木も２球連続ボールで、７球目にようやく初めてストライクを取った。

だが結果的に四球で一、二塁とピンチ拡大。１死後、ダルベックにスイーパーを左翼スタンドに運ばれ、３ランを浴びてしまった。左腕はこれで今季初先発の４月１日・ＤｅＮＡ戦から３試合連続で初回失点となった。

１点を追う三回は１死一、三塁でキャベッジに左前適時打。追加点を失うも、続く増田陸を投ゴロ併殺に仕留めた。打順が巡った五回に代打を送られ、５回７安打４失点で降板。来日初勝利はお預けとなった。

打線は３点を追う初回に佐藤輝が田中将から４号２ラン。初球の高め直球を力強く捉え、中堅右に運んだ。２点ビハインドの五回は１死満塁から中野の犠飛で１点を返すも、なおも２死一、二塁で森下が空振り三振に倒れた。

１点を追う八回は先頭・森下が大勢から左中間へ二塁打。反撃ムードが高まるも、佐藤輝、大山、前川が封じられた。