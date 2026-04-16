【国際親善試合】アメリカ代表 0−1 日本女子代表（日本時間4月15日／ルーメン・フィールド）

【映像】海外ファン驚愕の「衝撃ゴール」

なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）のFW浜野まいかが現世界女王から奪った衝撃のゴラッソは、海を越えて世界中のサッカーファンをも熱狂させている。

パリ五輪金メダルのアメリカ女子代表と敵地で3連戦を戦っているなでしこジャパン。1−2で敗れた第1戦から中2日で迎えた4月15日の第2戦は、スタメンを9人入れ替えて臨み、浜野の鮮やかな一撃を守り切って1−0で勝利を収めた。

右ウイングで先発出場した浜野が魅せたのは27分。前線からの連動したプレスで自らボールを奪い取ると、FW田中美南、MF長野風花、FW土方麻椰とテンポよくパスが繋がり、ペナルティーエリア右に走り込んだ浜野に再びボールが渡る。

すると浜野は、ダイナミックなキックフェイントで寄せてきた相手DFリリー・リールをスライディングさせて無力化。冷静に切り返して左足を振り抜き、GKファロン・タリスジョイスの手を弾いてニアサイド上部へと突き刺した。

このワールドクラスのスーパーゴールはSNSを通じて瞬く間に拡散され、海外のサッカーファンの間でも話題に。「まだ若いのに圧巻の才能だ」「マイカはいつもゴラッソだ」「信じられないスーパーゴール」「なんて美しいゴールだ」と絶賛の嵐に。さらには「そのタイミングでそのコースに打つとは…」「天才だ」「ブラジル人のような日本人」など、傑出したテクニックと得点感覚を称える声が相次いだ。

「チェルシーは今すぐ呼び戻すべき」の声も

また、この鮮烈ゴールはイングランドでも大きな反響を呼んでいる。浜野は名門チェルシーに所属しているが、今シーズンは出番を得るのに苦戦。出場機会を求めて、今年1月から同じロンドンのトッテナムへ半年間のローン移籍をしている状況だ。

それだけに、保有元であるチェルシーのサポーターからは「早くチェルシーに戻ってきて」「チェルシーは今すぐ呼び戻すべき」「チェルシーのソニア監督はローンに出したことを後悔してるだろう」といった声が殺到。武者修行に出た若き才能の躍動を喜びつつも、チーム不在を嘆く熱烈なコメントが多く見られた。

1勝1敗のタイで迎える日本とアメリカの第3戦は、日本時間4月18日10時キックオフ予定。世界中のファンや保有元クラブに自らの価値を強烈にアピールしている浜野が、なでしこジャパンを連勝へと導くことができるか。大いに期待したい。

（ABEMA／なでしこジャパン）

