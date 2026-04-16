◆パ・リーグ ロッテ５―３日本ハム（１６日・ＺＯＺＯマリン）

ロッテは日本ハムに勝ってカード勝ち越しを決めた。

藤原が初回先頭で細野からチーム初安打を放った。細野には３月３１日の日本ハム戦（エスコン）で屈辱のノーヒットノーランを喫しており、この安打で対細野には１０イニング目、３０人目の打者でようやく快音を響かせた。

２点をリードされた３回無死満塁。寺地の一ゴロでまずは１点をもぎ取り、なおも１死満塁の好機。フルカウントからの７球目をソトが右前に運んだ。「犠牲フライでもいいので打点をどうにか挙げたいと思っていたんですけど、結果ヒットを打つことが出来て１打点ですけど挙げられたので良かったです」と一塁上で両手をたたいて喜んだ。直後には藤岡が左犠飛を放ち一時勝ち越しに成功した。

１点をリードした４回２死。先発した木村が投じた１４５キロを矢沢に右中間席に運ばれ試合は振り出しに戻された。木村は今季３度目の登板だったが４回４安打３失点で降板。初白星はまたもお預けとなった。

それでも細野に５回で１０１球を投げさせるなど降板に追い込み、前回と同じ轍（てつ）は踏まなかった。

３―３の６回２死一、三塁。山本に代わって打席に立ったのはポランコ。斎藤の３球目。１５５キロを左前に運び、再び勝ち越しに成功した。

５回から２番手で登板した八木が２回を投げ１安打無失点。前日の１５日にも４回から２番手登板し１安打１失点で初勝利を挙げていた。３番手以降のリリーフ陣も追加点を許さず逃げ切った。