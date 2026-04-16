◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神３―４巨人（１６日・甲子園）

巨人は阪神との接戦を制して甲子園で２連勝した。

先発の田中将大投手が６回３失点の粘投で２勝目。バッテリーを組んだ岸田行倫捕手が懸命にリードした。

岸田自身、４試合ぶりの先発出場だった。１１、１２日のヤクルト戦（東京Ｄ）は山瀬慎之助捕手がスタメン出場し、連敗したが、プロ初本塁打を放つなど攻守でアピールしていた。

１４日の阪神戦（甲子園）は大城卓三捕手が先発マスク。則本昂大投手と初めてバッテリーを組み６回無失点の快投をリード。８回には値千金の同点ソロを放つなど３安打猛打賞とバットでも存在感を示し、盗塁阻止でもチームを救った。

２人のプレーをベンチで見ていた岸田は少なからず刺激を受けていたはずだ。迎えたこの日、田中将らを必死に引っ張った。捕手は勝利が最大の良薬。岸田にとってもチームにとっても大きな１勝になった。

村田善則バッテリーチーフコーチは捕手の併用について「まだこの時期ですから。もちろん毎試合勝つつもりでやる中で、いろいろなことを試すこともある」と柔軟に起用していく考えを示していた。

今季は岸田が開幕から５試合連続スタメン出場して以降、山瀬と大城がそれぞれの持ち味を発揮。２軍には小林も甲斐もいる。分厚い捕手陣が互いに刺激し合いながらチームをレベルアップさせていく。（片岡 優帆）