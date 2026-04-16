◇プロ野球 セ・リーグ 巨人4-3阪神（16日、甲子園球場）

巨人が阪神との接戦を制し、先発の田中将大投手が今季2勝目、日米通算202勝目をあげました。

初回、ダルベック選手の3ランで3点をもらった田中投手はそのウラ、佐藤輝明選手に2ランホームランを打たれ2点を返されます。それでも巨人は3回、クリーンアップが連打を放ち1点を追加。貴重な追加点を奪います。

田中投手は2点リードの5回、3つのヒットで1アウト満塁のピンチを背負うとここで中野拓夢選手に犠牲フライで1点を返されます。なおも2アウト1、2塁とピンチは続きますが森下翔太選手を空振り三振に抑え、1点のリードを保ち切り抜けました。

田中投手は6回を投げきったところで降板。この日は6回82球、被安打7、4奪三振、無四球、3失点の内容となりました。

その後継投に走った巨人は7回を田中瑛斗投手が無失点。8回を大勢投手、9回はライデル・マルティネス投手が投げ得点を許さず阪神に連勝としました。

勝利投手となった田中投手は日米通算202勝目をつかみ、野茂英雄さんを超える記録となりました。