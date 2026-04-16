◇プロ野球 セ・リーグ 巨人4-3阪神(16日、阪神甲子園球場)

阪神が巨人に2連敗。開幕6カード目にして今季初の負け越しとなりました。

カード2戦目が雨天中止となり、この日は両チームともに予告先発がスライド登板。阪神は加入1年目のルーカス投手が、今季3度目の先発マウンドに上がりました。

前回8日のヤクルト戦では5回1失点の力投を披露したルーカス投手でしたが、この日は初回、巨人を相手に先頭から2者連続四球を与え、制球に苦しみます。すると、1アウト1、2塁から4番ダルベック選手に変化球をレフトスタンドへ運ばれ、3ランホームランで先制を許しました。

それでも、直後の1回ウラには打線が奮起。巨人先発の田中将大投手から、4番佐藤輝明選手が4号2ランホームランを放ち1点差に詰め寄りました。

味方の援護を受けたルーカス投手は、2回も得点圏にランナーを背負いますが無失点。しかし3回、1アウトから連打を浴びて1、3塁とピンチを招くと、5番キャベッジ選手に初球のストレートをレフトへはじき返され2-4。その後、5回の攻撃で代打を送られ交代。この日は5回94球、被安打7、4失点でNPB初勝利はおあずけとなりました。

打線は初回の得点以降、巨人・田中投手の前に沈黙。5回には3連打で1アウト満塁のチャンスを作ると、中野拓夢選手の犠牲フライで再び1点差に迫りますが、続く森下翔太選手は空振り三振に倒れ、同点とはなりません。

7回以降は、巨人の中継ぎ陣と対戦。7回は2番手・田中瑛斗投手に抑えられると8回、大勢投手から先頭の森下選手が左中間への2塁打でチャンスメイク。しかし4番佐藤選手が空振り三振、5番大山悠輔選手はサードゴロに倒れ、最後は6番前川右京選手がフォークに空振り三振。チャンスを生かすことができませんでした。

9回は守護神ライデル・マルティネス投手に抑えられた阪神。打線のつながりを欠き、巨人に連敗となりました。