息子がインフルエンザにかかってしまった！

でもそのとき、真っ先に頭をよぎったのは…俺にうつったら大変だ!?

帰宅後も、旦那さんは目の前で苦しんでいる奥さんと息子を見て見ぬふり。

“俺にうつらない”ことを最優先に行動してしまうのです…。

>>【まんが】子どもの看病は妻の役目？

(ウーマンエキサイト編集部)