ニューストップ > ライフスタイルニュース > 夫「仕事忙しいから俺は休めない！」妻「私も働いてますけど!?」子ど… 夫「仕事忙しいから俺は休めない！」妻「私も働いてますけど!?」子どもが風邪でも何も動かない夫…まさかの展開に？ 夫「仕事忙しいから俺は休めない！」妻「私も働いてますけど!?」子どもが風邪でも何も動かない夫…まさかの展開に？ 2026年4月16日 20時5分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 息子がインフルエンザにかかってしまった！でもそのとき、真っ先に頭をよぎったのは…俺にうつったら大変だ!?帰宅後も、旦那さんは目の前で苦しんでいる奥さんと息子を見て見ぬふり。“俺にうつらない”ことを最優先に行動してしまうのです…。>>【まんが】子どもの看病は妻の役目？(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】子どもの看病は妻の役目？ 「何を言ってるんですか？」その言葉が止まった理由…娘の“もう一つの顔”【私はモンペじゃありません Vol.58】 「浮気してないよね？」勇気を出して聞いた私に夫が見せた“余裕の笑顔”が怖すぎる【裏切りには代償を Vol.8】