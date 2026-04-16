女子プロゴルファーの古江彩佳（25）が4月12日、Instagramを更新。吉田優利（25）とディズニーランドを満喫する様子を投稿した。

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「夢の国へ行って参りました」と投稿されたのは、古江と吉田が短パンを着用し、キャラクターカチューシャをつけてほほ笑むツーショット。2人はアメリカ・アナハイムの「ディズニーランド・リゾート」を訪れ、観光やアトラクションを満喫した様子だった。

【画像】古江彩佳と吉田優利のツーショット（画像は古江彩佳 Instagramより引用）

古江は「めためた楽しかった なんか文章に出来ない楽しさってあるよね」とつづり、吉田の黄色コーデに合わせて「イマイチいいコーデが思い浮かばず、でも黄色いに負けないようにと決めたコーデが ☆豹柄☆」「みんな可愛い格好してるのに自分1人だけクール系」と服装についてコメントした。

この投稿にはInstagramユーザーから「可愛いすぎや」「ナイスな御御足でございます」「豹柄カッコイイ～」「お二人が絡んでいるイメージがあまり無かった」「ギャル楽しんでますね」といったコメントが寄せられている。