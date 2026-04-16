日本への医療品などを安定的に確保するため、高市首相が15日に発表したアジアへの支援策について、16日、外務省と財務省、経産省が合同で具体的な説明を行いました。

高市首相が発表した「アジア・エネルギー・資源供給力強靱化パートナーシップ」、通称「パワーアジア」は、アジア各国に対し約1兆6000億円の金融支援を行うとしています。

説明を行った3省によりますと、日本とアジア各国は、医療用の手袋やガウン、手術用廃液容器、透析回路などを中心に強いサプライチェーンを構築しているということです。

例えば、感染防止用の手袋はほぼすべてが輸入で、マレーシアやベトナム、タイで生産されています。また、日本で使用される手術用廃液容器の6割から7割は主に日本やタイで生産、透析回路の約7割は主にタイやベトナムで生産されています。

一方、タイでは包装材の原料のプラスチック樹脂ペレットが製造されていますが、中東からのナフサが不足し、タイの石油工場が一時的に生産停止となったため、連鎖的に影響を受ける恐れがあるということです。

発表された支援策は、これらの製品の調達が停滞するリスクを回避するためのものです。

短期的には、物資の調達やサプライチェーンを維持するための「緊急的な対応」、中長期的には、アジアのエネルギー供給の強靱化を図る「構造的な対応」を行うとしています。

「緊急的な対応」では、現地企業に対する代替原油や石油製品調達のための金融支援、日本とのサプライチェーンを構成する国に対する財政支援などが挙げられています。

「構造的な対応」では、原油の備蓄・放出システムの構築や、備蓄タンクなどインフラ建設への支援、中東産油国に対する生産力回復への支援などの「エネルギー供給体制の強化」や、「エネルギー源の多様化への支援」などが挙げられています。