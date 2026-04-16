◇MLB ドジャース 8-2 メッツ(日本時間16日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースは大谷翔平選手が5年ぶりに投手専念で先発登板。6回1失点10奪三振と圧巻の投球を披露すれば、大谷選手に代わってDHとして先発出場したダルトン・ラッシング選手は8回に満塁弾を放つなど、4打数2安打4打点と躍動しました。

チームには正捕手のウィル・スミス選手がおり、出番が限られているラッシング選手。それでも期待の25歳は、出場5試合はすべて安打を放ち、17打数9安打の打率.529、4本塁打、8打点、OPS1.909と圧倒的な数字を残します。

試合後は、「この球団の選手育成部門に感謝したいです。マイナーリーグでもDHとしてかなりの試合に出場しました。捕手をやらない日は、いわばそれが自分の“休みの日”のようなものでした。その役割をどうこなすべきか、終盤にかけて少しずつ学び始めました。簡単な役割ではありません」とコメント。

続けて、「ショウヘイが毎日それをやっているのを見て、だからこそ彼は特別なんだと感じます。彼がDHとしてどのように臨んでいるか、そのマインドセットやアプローチを見ると、毎イニング守備につくよりもむしろ大変だと言えるかもしれません。1球1球、1打席1打席、精神的な戦いがあります。2、3イニング座って待つこともありますし、そうなると前の打席で起きたことをつい考えてしまいます。でも、マイナーでDHを多く経験させてくれた球団の育成には本当に感謝しています」と話しました。

またラッシング選手は、この日投手に専念した大谷選手を見た感想を問われると、「とにかく“ショウヘイ”という感じですね(笑)。それ以外に言いようがありません」と笑みを浮かべます。

さらに、「彼がマウンドでのパフォーマンスに全ての注意を注いでいる姿を見るのは、最高にクールでした。彼はすでにメジャー屈指の投手の一人ですが、投球だけに集中できる機会があれば、間違いなく現在最高の一人と言えるでしょう。誰もが彼の打撃と投球の凄さを知っていますが、時としてその二つを切り離すことは、正直、選手にとってより良いことなのだと思います」と語りました。

また、「もし彼が“DHの打席を少し譲るよ”と言うなら、喜んで受けますけどね(笑)」と冗談を言いながらも、「彼がマウンドでもバッターボックスでも、今のまま野球場で活躍し続ける姿を見ていたいです。見ているだけで楽しいですから」と大谷選手へ最高級の賛辞を送りました。