◇体操・全日本個人総合選手権第1日（2026年4月16日 群馬・高崎アリーナ）

10月の世界選手権（オランダ）の選考を兼ねて女子予選が行われ、昨年世界ジュニア選手権の種目別床運動を制した15歳・西山実沙（なんばク）が4種目合計55・566点の首位で決勝に進んだ。1種目目の跳馬、難度を落とした段違い平行棒で全体トップの得点を叩き出した。

西山は「55点を意識してきた。目標の点数を超えられてうれしい」と話し「優勝を目指して練習してきた。優勝できるように最後まで気を抜かず頑張りたい」と決意を口にした。「今年の世界選手権で団体メダルに貢献して、2年後のロサンゼル五輪に向けて世界の経験を積みたい」と熱い思いも語った。

パリ五輪代表の岡村真（相好ク）が平均台、床運動で1位となり、合計54・998点で2位だった。昨年世界選手権の種目別床運動を制した杉原愛子（TRyAS）は合計54・766点で3位。2連覇を狙う岸里奈（戸田市SC）が合計54・632点で4位、2年ぶりの頂点をうかがう宮田笙子（順大）は53・865点で5位につけた。