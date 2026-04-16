バンキシャはこれまで、大阪府に住む廣瀬さんご家族を取材してきました。障害のある長男・トモくん（12）のため、お父さんはこれまで180を超える発明品を作っています。今回は、トモくんの小学校生活最後の1年間に密着。2回連続でお伝えする家族の物語です。【真相報道バンキシャ！】

■発明つぎつぎ…180以上 障害ある息子のため

2023年、大阪──。



バンキシャは3年前から大阪のある家族に密着してきました。4人家族の廣瀬さんち。お父さんの廣瀬元紀さんは、いつも部屋の隅で何かを作っています。



──お父さんはいつもそこで作業してるの？



長女（当時12）「うん。ずっとやってる」

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──これは廣瀬さんが作ったんですか？



廣瀬さん

「そうです、そうです」



複雑な機械を前に驚いて聞く記者に、廣瀬さんは、動かして見せてくれました。



廣瀬さん

「ボタンを押すとモーターが動いて、ボタンをはなしたら止まる」



作っているのは、息子・朋克（トモカツ）くんのための“発明品”です。トモくんは、脳に重度の障害があり、言葉を発したり、自由に体を動かしたりすることができません。それでもお父さんの発明品を使えば……ビールを注ぐことができます。

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廣瀬さん

「見て、トモ。これ満杯になるまで」



廣瀬さんがビールグラスを指して言います。トモくんが動かしているのは、ビールサーバー。そして、ビールがグラスの縁に近づいたところで、トモくんがボタンを押すと、泡立ちもほどよく、きれいにビールが注がれました。



「おぉおおお！！」



見守る妻の聖子さんと長女が拍手。温かい笑いに包まれます。

■「人と比べることをやめました」

トモくんと笑って過ごす日常。生まれた時には想像できなかったといいます。体重865グラム。妊娠24週の超早産でした。廣瀬さんと聖子さんは、左右の手のひらで包むような形をつくって言いました。



廣瀬さん

「このくらいなんですよ」



聖子さん

「本当にこのサイズだった」



廣瀬さん

「とにかく生きててよかった」



脳性まひの影響で、 知能の発達に遅れがあると医師に告げられました。



廣瀬さん

「何をやってもボーッとしている。リアクションがない状態ですよね。 どう感じているのかも、なにも読み取れない。好きなものを見つけたい。どんなリアクションでもよかった。泣くとか、びっくりするとかでも良くて、感情を揺さぶりたかった」

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家電メーカーのエンジニアとして働く廣瀬さんがトモくんのための発明品を作り始めたのは7年前。3Dプリンターを購入し、プログラミングや部品作りは独学でした。これまでに作った発明品は180以上。



トモくんが5歳の時には、歩くと光って音が鳴る“メロディーシューズ”を発明。歩くとはどんなことかを教えたいという思いがありました。

“ロボットハンド”は、じゃんけんをする発明。選んだボタンにより機械の手がグーやチョキ、パーを表現します。友達と一緒に遊ぶ楽しさを知ってほしいと願い、開発しました。



廣瀬さん

「1か月前の状態よりも、できることが増えたということを喜んであげて。朋克が生まれて価値観が一番変わったのは、人と比べることをやめました」



お父さんの発明品で、いろんなことを学んできたトモくんです。

■「自信作です」車いすを“電動化”

2025年5月──。

休日のほとんどの時間を発明にあてている廣瀬さん。新作を見せてもらうと…、何やらタイヤのようなものが回っています。これを車いすの後ろ側に設置。



廣瀬さん

「ここにモーターが付いているんですけど、このモーターを設置して動かしたら、（車いすを）電動化できるよねっていう」

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発明したのは車いすを電動に変える装置。モーターで動く“小さなタイヤ”が、車いすの車輪を動かします。



廣瀬さん「本人はこの（リモコンの）矢印のボタンで、右とかね、左に」



──これを手作りする人はいないですよ。



廣瀬さん「最近の自信作です」



──今これを使ってるのはトモくんだけ？



廣瀬さん「そうですね」



──息子のためだけに作った？



廣瀬さん「そうですね」

■トモくん、学校では「人気者」

廣瀬さんちの朝。



廣瀬さん

「8時5分にいつも出発するんで。（トモくんに）はい、じゃあ行くよ。学校やで」



トモくんは、毎日のルーティーンを大切にします。いつもと違う行動は苦手なため、家を出る時間も毎日いっしょです。



外に出ると指で耳をふさぎました。大きい音も苦手なんです。車いすについたおもちゃの手が「バイバーイ」と音を発し手を振ると、トモくんの車いすはゆっくりと動き出しました。



廣瀬さん「ばいばーい」



お父さんが発明してくれた電動の車いすで車道まで来ると、トモくんは必ず、右側を確認します。



廣瀬さん

「車が来てないかチェック」



車いすで歩道を進み、学校へと向かうトモくん。



廣瀬さん

「顔をあげてトモ、そうそう」



うつぶせになって進むトモくんに声をかけます。登校には、毎朝、お父さんかお母さんが付き添います。



校長先生

「トモくん、おはよう！」

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車いすで5分の場所にある公立小学校。6年生のトモくん。支援の先生の手助けを受けながら学校生活を送っています。教室には、いっしょに過ごしてきた友達が大勢います。



友達「トモくんは、人気者」



友達「前よりかは、できることが増えた」



友達「あれ！ トモくんの絵」



同級生の1人が教室の壁に貼られた絵の1つを指さします。



友達「芸術的！」



中学生になったら特別支援学校に通うため、みんなと過ごす時間は残りわずかです。

■運動会を前に…新たな発明

そして、お父さんはまた新たな発明品を作っていました。車いすの右に白、左に赤の旗をつけ、手旗信号のように、電動で上げ下げさせているのです。



廣瀬さん

「はい、勝ったのは赤！ はい、白！ あいこー！」



小学生最後の運動会にトモくんがどうしたら参加できるか先生たちと話し合った結果、 騎馬戦の審判をすることになったといいます。



廣瀬さん

「朋克は体が動かないし、（手を）上げるのは苦手なので、機械で代替するような仕組みをつくったって感じですね」



赤か白、勝った方のボタンを押すと旗が上がります。



さらに、車いすに取り付けられた別の発明品では、ボタン1つで、「ガンバレー！」や「はくしゅ！」といった音声を選択して再生できます。これでトモくんも友達を応援できます。



廣瀬さん

「やっぱり、そこってすごく大事だし。体が動かなくても別の手段を使えば、そういう体験…、誰かに応援をしているっていうのは分かってもらえるって体験、すごく大事かなと。機械を作って機会をつくる！」



聖子さん

「うまいこと言うた、みたいな」



明日はいよいよ、トモくん小学生最後の運動会です。

■運動会当日「パニックでした」

翌日の朝──。



聖子さん「運動会やで、きょう」



泣いているかのように声を張り上げるトモくん。お父さんがつくってくれた電動車いすのリモコンも乱暴に払いのけてしまいます。なんだかトモくんの様子がおかしい。



廣瀬さん

「どこ行く？ そっちからは行けへんで」



トモくんは、車いすを反対方向へ動かし、学校に行こうとしません。大泣きするように声を上げ続けるトモくん。



廣瀬さん

「落ち着いて」



聖子さん

「学校に行きたくないのかな？」



──土曜日だからですか？



廣瀬さん

「たぶん。いつも（土曜は）行ってへんやろっていう…。いつもと違うのが苦手なので」



この日は土曜日。決まったルーティーンを大事にするトモくんにとっては、学校に行かない日です。



ようやく学校へ向かったトモくんでしたが、大きく叫ぶような声を上げながら登校してくるトモくんを見て、校長先生が歩み寄ります。



校長先生

「おはようございます」



廣瀬さん

「今日は土曜やから」



校長先生

「土曜日に学校に行くのは嫌やわな」



それでも、自分の力で学校に向かったトモくん。到着すると、落ち着きを取り戻しました。



一旦、自宅に戻った廣瀬さんと聖子さん、戸惑いが隠せません。



廣瀬さん

「ちょっと、あの瞬間はパニックでしたよ。まあ、自分（の意思）で動けるっていうのは、こういう悩みも増えてくるよなっていうのは、よく分かりました。まあ、次の悩みに移行しているっていうのは、それは進んでる…」



聖子さん

「まあ、それは良いこと」



廣瀬さん

「良いことなんですど、今はソワソワしてる。こういうものですね、子育てって」

■いざ運動会 トモくんの出番

そして、運動会が始まりました。



トモくんが審判をする騎馬戦。練習では自分でボタンを押して、しっかり旗をあげていました。ところが競技が始まると──。



わきあがる歓声と拍手。大きな音が苦手なトモくんは、耳を押さえて動けなくなってしまいました。そして結果発表の時、トモくんの出番です。



アナウンス「最終結果を発表します」



トモくんに代わって、先生が白い旗を上げました。



アナウンス「白組の勝利！」



様子を見守っていた廣瀬さんと聖子さんが、顔を見合わせます。



廣瀬さん「いやぁ…」

聖子さん「拍手が…」

廣瀬さん「拍手が苦手やったな、やっぱり。（記者に）練習にはなかった拍手と歓声ですね」



聖子さん「がんばっとった」

廣瀬さん「がんばっとった。よくがんばってた」



トモくんが両親を驚かせたのは、その後でした。

■全力の仲間たちに“ガンバレー！”

最後の競技、6年生の全員リレー。大きな歓声の中、耳を押さえていたトモくんが顔をあげます。クラスメートの走る姿を目で追い始めたのです。そして──。



「ガンバレー！」



押したのは、お父さんが作ったあの“がんばれボタン”。全力疾走する仲間たちに、何度も何度も“がんばれボタン”を押していました。



それを見ていた廣瀬さんは、うれしそうに何度も大きくうなずきます。



廣瀬さん

「いやー、よかった、よかった！ 結構、応援してました」



聖子さん

「がんばれって言ってた」



廣瀬さん

「学校で大事なのは、自分の役割もあるけど、周りを見て、その中で育っている。それがよくわかった」

そして、校庭から引き上げるトモくんの表情を見たお父さんとお母さんは……。



聖子さん

「ご機嫌でしたね」



廣瀬さん

「緊張してたんでしょ、あれ。役割が終わってホッとしてる。表情があきらかに明るくなったもん」

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──廣瀬さんの表情も明るくなってます。



廣瀬さん「ハハハ！ そうっすね、やっぱり、アハハハ！」

聖子さん「ハハハ！ 終わった安堵感が」

廣瀬さん「終わった安堵感…」

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そして、2人のもとに戻ってきたトモくんを迎えます。廣瀬さん「よう頑張った！ よう頑張った！ イエーイ！」お父さん、お母さんと手を取り合い、こうしてトモくん最後の運動会が終わりました。

（4月12日放送『真相報道バンキシャ！』より）