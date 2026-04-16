◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト2−0DeNA(16日、神宮球場)

首位に立つヤクルトは開幕からDeNAに5戦全勝となりました。

打線は2回、2アウトから武岡龍世選手が四球で出塁すると、8番の松本健吾投手がプロ初安打で好機を広げ、塁上でニッコリ。さらに丸山和郁選手がショートの頭を越えるタイムリーで、デュプランティエ投手から先制点を奪います。3回には、2アウトから4番のオスナ選手が三塁線を破る二塁打でチャンスメーク。続く岩田幸宏選手は外野フライとなりますが、レフトのヒュンメル選手が落球。2イニング連続2アウト走者なしからの得点となりました。

先発の松本健吾投手は初回、2回とランナーを背負うも無得点。3回から3イニング連続3者凡退とテンポよくアウトを重ねます。6回は2死1、2塁としますが、4番の宮粼敏郎選手を内野ゴロに打ち取りました。

7回からは継投。リランソ投手が3者凡退に抑えると、8回は星知弥投手が2死1、2塁のピンチを無失点で切り抜けます。9回は守護神のキハダ投手が無失点で締めて、ゲームセット。キハダ投手は初登板から7戦連続セーブをあげました。

ヤクルトは開幕からDeNAに5戦全勝。直近4連勝で12勝4敗の貯金「8」としました。