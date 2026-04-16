映画「ゴジラ−１．０（マイナスワン）」などの内容を文字で説明した「ネタバレ記事」をインターネット上に投稿したとして、著作権法違反に問われたサイト運営会社代表の被告（３９）に対し、東京地裁は１６日、懲役１年６月、執行猶予４年、罰金１００万円（求刑・懲役１年６月、罰金１００万円）の判決を言い渡した。

島戸純裁判長は、記事による著作権侵害を認めた上で、「映画の商品価値を失わせ、制作者側の収益構造や文化の発展を破壊しかねない犯行だ」と述べた。弁護側は判決を不服として、即日控訴した。

判決によると、被告は２０２３年１１月、ライター（著作権法違反で有罪確定）と共謀して、公開直後のゴジラ映画を「翻案」した記事を自身が運営するサイトに投稿するなどし、作品の著作権を侵害した。

翻案とは、既存の著作物に依拠して別の著作物を創作する行為を指し、著作権者の許諾なしでは認められない。最高裁判例は「元の著作物の本質的特徴を感じられる行為」との解釈を示している。

問題の記事は「ネタバレ解説・考察まとめ」と題され、３０００文字余りで作品の冒頭から結末までを章立てして説明していた。公判では、記事が映画の翻案にあたるかが争点となり、弁護側は、映像や音声、俳優の熱演こそが映画の重要な魅力で、「文字だけで作品の特徴を再現することはできず、記事は翻案とは言えない」と無罪を主張していた。

判決は、記事について、作品の主要なストーリーを理解することができる内容で、情景描写とともに特徴的なセリフが抜き出されていることに着目。「記事を読めば、映画を視聴した場合と同じように登場人物の名前や動作、情景や場面展開などを把握でき、その本質的特徴を感じることができる」とし、文字だけでも映画を翻案したものになると判断した。

その上で「犯行は著作権者が正当な対価を収受する機会を失わせるものだ」と言及。「被告は著作権に関して独自の身勝手な考え方に基づき、広告収入目的で犯行に及んでおり、責任は重い」と批判した。

作品の著作権を持つ東宝の代理人を務める中島博之弁護士は、取材に対し、「記事は制作者側の努力にただ乗りする悪質なもので、こうした行為は許されないと裁判所が判断したことは当然だ」と語った。

被告の弁護人の服部啓一郎弁護士は「判決には、明らかに事実関係を取り違えている部分がある。控訴審の判断を仰ぎたい」と述べた。