お笑いタレントのヒロシ（54）が、修理から戻ってきた愛車・カワサキ「KH250」を公開し、話題になっている。

【映像】“ホテルみたい”な自宅や愛車たち（複数カット）

これまでもInstagramを通じて、プライベートな一面を披露してきたヒロシ。所ジョージの「世田谷ベース」をモデルにした部屋や、リゾート地をイメージした自作のベランダを紹介すると、「ホテルみたいです」「秘密基地感がカッコいいです」などのコメントが寄せられていた。また、キャンプの相棒スズキ・ジムニー「JA11C」や、カスタムを施した「ハーレーダビッドソン」、乗る回数以上に修理に出しているというカワサキ「KH250」など、多くの愛車も紹介してきた。

修理から戻ってきた愛車・KH250を披露

2026年4月15日の投稿では、修理から戻ってきたKH250を披露。「修理から戻ってきた！少し乗ったが、やっぱ2ストが好きなんだな。ハーレーの安心感はないけど、楽しいわい」とコメントしている。

この投稿には、「ハーレーもいいけど、やっぱりこちらのほうがヒロシさんらしい」「やっぱり好きだと何度も修理しても一緒に過ごしたいですよね」など、さまざまなコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）