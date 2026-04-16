mofusand“デコレーションフィギュア”第2弾が登場へ！ えびのコスチュームをまとった全7種
イラストレーター“ぢゅの”氏が描くmofusandをデザインしたデコレーションフィギュア「HIPPERS mofusand Shrimp Meow Series」が、4月24日（金）から、全国のバラエティショップや書店およびドリームズオンラインショップなどで発売される。
【写真】気になるシークレットも公開！ 商品のラインナップ
■人気のブラインドボックス仕様
今回第2弾として発売される「HIPPERS mofusand Shrimp Meow Series」は、日常のさまざまなアイテムに貼りつけて、かわいくデコレーションできる、ブラインドボックス仕様のフィギュア。
シークレットを含むラインナップには、サクサクな衣の形が特徴的なエビフライやぷりっとした甘えびなど、にゃんこたちがキュートな“えび”のコスチュームを身にまとった全7種類がそろう。
いずれも、前から見たときのちょこんと顔をのぞかせる姿や、後ろ姿のぽてっとしたおしりと尻尾がポイント。ちょっぴりシュールで愛らしいキャラクターたちに癒やされるアイテムとなっている。
また、フィギュアのお腹部分に貼り剥がし可能な吸着シートが付いており、パソコンやスマートフォンなど身の回りのものにくっつけて、いつでもちいかわたちと一緒に過ごすことができる。
【写真】気になるシークレットも公開！ 商品のラインナップ
■人気のブラインドボックス仕様
今回第2弾として発売される「HIPPERS mofusand Shrimp Meow Series」は、日常のさまざまなアイテムに貼りつけて、かわいくデコレーションできる、ブラインドボックス仕様のフィギュア。
いずれも、前から見たときのちょこんと顔をのぞかせる姿や、後ろ姿のぽてっとしたおしりと尻尾がポイント。ちょっぴりシュールで愛らしいキャラクターたちに癒やされるアイテムとなっている。
また、フィギュアのお腹部分に貼り剥がし可能な吸着シートが付いており、パソコンやスマートフォンなど身の回りのものにくっつけて、いつでもちいかわたちと一緒に過ごすことができる。